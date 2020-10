Muerte y dudas en Berazategui: ¿robo o pelea en una fiesta?

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 118, entre las calles 15 y 16, de la mencionada localidad del partido homónimo del sur del Gran Buenos Aires.

Fuentes policiales y judiciales indicaron a Télam que un móvil policial fue alertado tras un llamado al 911, por un episodio en el que un hombre de 41 años, del que no trascendió su nombre, forcejeó con un supuesto delincuente que intentó robarle la camioneta blanca del tipo utilitaria y lo mató de un disparo.

Según expresó a la policía la mujer del hombre presuntamente asaltado, su marido se encontraba junto al hermano de éste a bordo de su camioneta cuando un joven, luego identificado como Cristian Lautaro González (23), los abordó con un arma de fuego con fines de robo.

En el testimonio la mujer señaló que su marido comenzó un forcejeo con el joven asesinado en el cual le sacó el arma y le efectuó un disparo que le impactó en el cuello al asaltante y le causó la muerte.

Tras los disparos, el hombre huyó a bordo de la camioneta utilitaria mientras que su hermano se quedó en el lugar del hecho, añadieron las fuentes.

El fiscal Carlos Riera, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Berazategui, caratuló el expediente como "Homicidio" y ordenó la aprehensión del hermano del sindicado como el autor de los disparos.

Además se secuestró un cartucho perteneciente a una pistola 9 milímetros hallado en el lugar del hecho.

En la noche de hoy el hombre de 41 años se presentó en la comisaría de Berazategui y quedó a disposición de la justicia, confirmaron fuentes judiciales.

Pero la familia del joven asesinado dan otra versión. La madre y sus amigos aseguran que Lautaro, de 23 años, estaba en una fiesta en la que también se encontraban quienes finalmente lo mataron. Según ellos, el inicio de la persecución habría estado vinculada a una pelea por una mujer o a un intento de robo que él mismo habría sufrido por los otros dos hombres.

Otro amigo dijo que en realidad los acusados "lo corrieron para robarle" y que "lo mataron a sangre fría".

"A mi amigo lo quisieron bolsillear (sic) y ni se dejó, lo corrieron y lo mataron a sangre fría", publicó Démian en su página de Facebook.

El amigo de González añadió en otro posteo: "Dicen defensa propia, (que) quiso robar, él no tenía arma, él venía caminando de una juntadita y ellos lo corrieron para robarle".

"Ahora todos mienten que él quiso robar y él no tenia necesidad de robar, estos supuestamente lo mataron para robarle las cosas, hay una chica que sabe todo y no quiere hablar. Yo ahora hago esto con miedo por que sé que me van a querer bardear, hacerme algo, me lo advirtieron pero acá estoy publicándolo porque quiero que desmientan todo lo que dijeron", continuó Démian.

Por último, el joven se preguntó: "¿Defensa propia? se ve como lo corren, como lo apuntaron, le pegaron, él se volvió a buscar su celular y estos le arrebataron la vida".

"¿Dónde ven que es defensa propia? ¿Dónde se le escapa el tiro? si ahí se ve bien como lo apunta, encima no les alcanzó los tiros que le pegaron ya muerto tirado en el piso", concluyó.

En tanto, los investigadores determinaron que el joven fallecido no tenía ingresos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque aún resta el informe de antecedentes, ya que puede haber estado detenido en comisarías.