Un futbolista titular de la selección brasileña puso como ejemplo al equipo argentino para decir que la "Verdeamarelha" es candidata en esta Copa del Mundo.

El jugador de Brasil que elogió a la Selección Argentina y la puso de ejemplo antes del Mundial

Ante los cuestionamientos de la prensa y hasta de futbolistas de otros países, Bruno Guimaraes sorprendió en conferencia de prensa al elogiar a la Selección Argentina y ponerla de ejemplo para decir que el seleccionado de Brasil es candidato a salir campeón en el Mundial 2026 .

El mediocampista del Newcastle inglés no esquivó las críticas y respondió con un argumento que generó debate en las redes sociales: “Argentina no era favorita en el último Mundial y ganó”.

Guimarães no tardó en contestar. “Creo que mucha gente hace cosas para aparecer” , dijo, y luego fue al fondo del asunto: “Brasil, en cualquier competencia que va, es uno de los favoritos. Nadie tiene cinco estrellas en el pecho. Sabemos que eso no entra en el campo”.

“Creo que mucha gente, principalmente en Inglaterra, con todas las personas con las que hablo en mi equipo, respetan mucho a Brasil“ , afirmó.

A su vez, Bruno validó la candidatura de Brasil con dos jugadores de elite que son figuras en el Real Madrid y Barcelona, como lo son Vinicius y Raphinha, respectivamente.

Por otro lado, el propio Guimarães atravesó meses de incertidumbre antes de llegar al torneo. Tuvo la lesión más grave de su carrera, según reconoció, que lo mantuvo fuera de las canchas durante once semanas a principios de año, período que describió como “horrible”, con noches sin dormir a la espera de los resultados médicos. En medio de la recuperación, también contrajo paperas. “Me recuperé, quedé bien lo más rápido posible”, dijo, y afirmó que llega al torneo “cien por ciento mental y físicamente”.

El debut de Brasil en el Mundial está programado para el sábado 13, con el partido frente a Marruecos. Según el propio Guimarães, tiene un objetivo claro desde el primer minuto: “Empezar bien, empezar con victoria, porque todo se basa en el primer partido”.