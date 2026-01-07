CABA anunció descuentos en el pago de ABL y Patentes 2026

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lanzó una serie de beneficios y descuentos para quienes abonen el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y las patentes vehiculares en 2026.
Los contribuyentes pueden acceder a beneficios por buen cumplimiento, pago anticipado y uso de débito automático o la app Buepp, además de exenciones para jubilados
Este anuncio, realizado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), busca incentivar el pago puntual y anticipado de los tributos, brindando un alivio económico a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales. ¡Descubrilos!
Cómo acceder a los descuentos de ABL y Patentes en CABA
Los contribuyentes que hayan pagado en tiempo y forma las cuotas de ABL y Patentes correspondientes a 2025 podrán acceder a un 10% de descuento durante todo 2026.
Aquellos que decidan abonar la boleta anual de los impuestos antes de su vencimiento podrán disfrutar de un ahorro adicional del 10% sobre el monto total.
Por otro lado, quienes elijan pagar las obligaciones de manera mensual a través de débito automático obtendrán un descuento del 10% anual que se aplicará directamente en la cuota de diciembre. Tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2026.
La medida busca incentivar el uso de este medio de pago, ya que asegura la puntualidad sin necesidad de intervención del contribuyente.
También podés obtener un reintegro mensual del 20% si utilizas Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad. Este beneficio tiene un tope de reintegro de $10.000, por lo que para que sea efectivo, la boleta no debe superar los $50.000.
Los jubilados y pensionados que cumplan con ciertos requisitos, como ser propietarios de una vivienda única con una valuación fiscal de hasta $44 millones, tienen derecho a la exención total del pago del ABL.
Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, que pueden acceder a la no obligación de pagar siempre que sean titulares de su hogar permanente o del vehículo de uso personal.
