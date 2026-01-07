CABA anunció descuentos en el pago de ABL y Patentes 2026

Los contribuyentes pueden acceder a beneficios por buen cumplimiento, pago anticipado y uso de débito automático o la app Buepp, además de exenciones para jubilados

Quienes abonen con la billetera virtual del Banco Ciudad podrán obtener hasta un 20% de reintegro.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( CABA ) lanzó una serie de beneficios y descuentos para quienes abonen el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y las patentes vehiculares en 2026.

Este anuncio, realizado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) , busca incentivar el pago puntual y anticipado de los tributos, brindando un alivio económico a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales. ¡Descubrilos!

Los contribuyentes que hayan pagado en tiempo y forma las cuotas de ABL y Patentes correspondientes a 2025 podrán acceder a un 10% de descuento durante todo 2026.

Aquellos que decidan abonar la boleta anual de los impuestos antes de su vencimiento podrán disfrutar de un ahorro adicional del 10% sobre el monto total.

Por otro lado, quienes elijan pagar las obligaciones de manera mensual a través de débito automático obtendrán un descuento del 10% anual que se aplicará directamente en la cuota de diciembre. Tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2026 .

La medida busca incentivar el uso de este medio de pago, ya que asegura la puntualidad sin necesidad de intervención del contribuyente.

También podés obtener un reintegro mensual del 20% si utilizas Buepp, la billetera virtual del Banco Ciudad. Este beneficio tiene un tope de reintegro de $10.000, por lo que para que sea efectivo, la boleta no debe superar los $50.000.

Los jubilados y pensionados que cumplan con ciertos requisitos, como ser propietarios de una vivienda única con una valuación fiscal de hasta $44 millones, tienen derecho a la exención total del pago del ABL.

Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, que pueden acceder a la no obligación de pagar siempre que sean titulares de su hogar permanente o del vehículo de uso personal.