Una DJ denunció que un custodio la golpeó luego de dar un show en "Patio de los Lecheros"

Capponi relató a través de videos en su Instagram que cuando el lugar estaba cerrando, ella le pidió al personal de seguridad que dejaran entrar a sus amigas y la empezaron a agredir y a decir que "no podía entrar, que ya cerraba el lugar".

"Como no me dejaba, les dije a las chicas 'pasemos por favor' y el chabón me empezó a gritar y lograr empujarme hasta sacarme afuera", relató la víctima.

"Cuando me empezaron a cerrar la valla en mi cuerpo, además de todo lo que me había empujado, el chabón intenta correrme más fuerte y yo le digo 'no me toques' y me corro, y se refugia atrás de otro tipo y me mete un gancho a lo 'Mortal Combat', me rompió la cara, me rompió el labio, los anteojos que tenía puestos y me caí al piso", continuó.

Agregó que "un grupo de chicas que estaban ahí tomando algo se acercaron a buscar al chabón (agresor) e intentar sacarle una foto y el tipo agredió a otra de las chicas, la empezó a maltratar verbalmente, la agarró de los pelos y le pegó en la cara".

Capponi contó que luego intentó hablar con un responsable del lugar: "El chabón se lavó las manos, nos maltrató a mi, a una amiga y a uno de los tipos que vino a defenderme".

Patio de los Lecheros

María Belén De Nardo, artista invitada que tocó con su banda antes que la DJ, relató que Capponi "tocó desde las 23 hasta las 2:30 aproximadamente", y observó que al finalizar su show "dejó la música y salió del escenario".

"Después escuché gritos de mujeres, en eso la veo venir por sus cosas, llorando, sangrando y diciendo que había sido golpeada por el patovica", afirmó.

Luego del hecho, la testigo señaló que "fueron a increpar" a los encargados del lugar y la respuesta de ellos fue "¿y qué querés que haga?".

"No reaccionaron, nadie dio la cara por la situación, el 'dueño' siempre estuvo sentado y antes de que aparezca la policía el agresor se escondió atrás, y después salió por alguna otra puerta y se lo llevaron adentro del auto policial", contó De Nardo.

Ante esos hechos, personal de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado hacia el el lugar "por un caso de violencia de género", señalaron fuentes oficiales.

Los efectivos se entrevistaron con las dos damnificadas, que indicaron que momentos antes habían sido agredidas por un empleado de seguridad del lugar con un golpe de puño.

A la vez, personal de SAME asistió a las damnificadas "con diagnóstico de traumatismo de rostro, sin necesidad de derivación".

En el hecho intervino Ariel Sáenz Tejeira, de la Unidad de Flagrancia Oeste del MPF|, que imputó al hombre de 49 años por "lesiones leves".

Por otra parte, fuentes cercanas a la víctima aseguraron que ya radicaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Ubicado en Donato Álvarez 175, el Patio de los Lecheros abrió sus puertas el 30 de septiembre de 2016, y fue el primero impulsado por BA Capital Gastronómica, según informa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su sitio web.