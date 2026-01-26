Calendario de feriados de febrero 2026: las sorpresas de la primera semana del mes

Febrero siempre deja lugar para una pregunta práctica: ¿cuándo cae el próximo descanso? Más allá del calendario nacional, los feriados locales pueden mover rutinas, abrir la puerta a una escapada corta y hasta cambiar la agenda escolar o laboral, según el municipio.
La clave está en mirar el mapa: algunos asuetos se explican por fiestas patronales y otros por aniversarios fundacionales. Por eso, mientras en un distrito se trabaja como cualquier día, a pocos kilómetros aparece un “mini feriado” que cambia planes y llena la ciudad de actividades.
Todos los feriados de la primera semana de febrero 2026
La primera semana del mes concentra tres fechas que llaman la atención porque no dependen de un feriado nacional, sino de celebraciones propias de cada lugar. El 2 de febrero es no laborable en Luján, donde se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria, una fecha con fuerte arraigo religioso y propuestas abiertas a la comunidad.
En ese mismo arranque de mes, el 3 de febrero corresponde al aniversario fundacional de San Miguel, mientras que el 4 de febrero se conmemora la fundación de Lincoln. En ambos casos, los feriados suelen incluir actos oficiales, festejos barriales y actividades culturales, por lo que conviene revisar si aplican según el lugar de residencia o trabajo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
