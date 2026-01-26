Calendario de feriados de febrero 2026: las sorpresas de la primera semana del mes + Seguir en









.Febrero arranca con feriados locales poco difundidos que, según la ciudad, pueden cambiar la rutina de la semana y dar un respiro inesperado.

Los feriados de la primera semana de febrero que seguramente no conocías. Freepik

Febrero siempre deja lugar para una pregunta práctica: ¿cuándo cae el próximo descanso? Más allá del calendario nacional, los feriados locales pueden mover rutinas, abrir la puerta a una escapada corta y hasta cambiar la agenda escolar o laboral, según el municipio.

La clave está en mirar el mapa: algunos asuetos se explican por fiestas patronales y otros por aniversarios fundacionales. Por eso, mientras en un distrito se trabaja como cualquier día, a pocos kilómetros aparece un “mini feriado” que cambia planes y llena la ciudad de actividades.

Feriados con calor.jpeg El inicio de febrero trae una combinación de fechas poco conocidas que pueden alterar la rutina en distintos puntos del país. Pixabay Todos los feriados de la primera semana de febrero 2026 La primera semana del mes concentra tres fechas que llaman la atención porque no dependen de un feriado nacional, sino de celebraciones propias de cada lugar. El 2 de febrero es no laborable en Luján, donde se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria, una fecha con fuerte arraigo religioso y propuestas abiertas a la comunidad.

En ese mismo arranque de mes, el 3 de febrero corresponde al aniversario fundacional de San Miguel, mientras que el 4 de febrero se conmemora la fundación de Lincoln. En ambos casos, los feriados suelen incluir actos oficiales, festejos barriales y actividades culturales, por lo que conviene revisar si aplican según el lugar de residencia o trabajo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

