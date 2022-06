Cáncer de mama: lograron un tratamiento que otorga "supervivencia inaudita"

El nuevo estudio, presentado en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y publicado en el New England Journal of Medicine, podría cambiar la forma en que se practica la medicina. “Es un nuevo estándar de atención”, aseguró el doctor Eric Winer, especialista en cáncer de mama y director del Yale Cancer Center. Si bien no participó en la investigación, expresó que “afecta a una gran cantidad de pacientes”.