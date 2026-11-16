Las unidades circularon durante años en las líneas D y E y serán ofrecidas en un único lote con una base de $24 millones. La exhibición será este martes y la subasta online se realizará el 25 de noviembre.

El Subte subastará ocho vagones Fiat en desuso a través del Banco Ciudad.

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) realizará una nueva subasta de ocho coches Fiat-FM-Materfer que quedaron fuera de servicio por limitaciones técnicas y tecnológicas. Las unidades, fabricadas en la década de 1980 en Argentina, circularon durante años en las líneas D y E y serán ofrecidas a particulares y empresas que busquen darles un nuevo uso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El remate se llevará a cabo el 25 de noviembre, de manera online, a través del Banco Ciudad . Los ocho coches integrarán un único lote, con un precio base de $24.000.000 . Para participar, los interesados deberán constituir una garantía equivalente al 10% de ese monto.

Desde SBASE explicaron que los trenes ya no volverán a prestar servicio debido a sus características técnicas. El dinero recaudado será destinado a diferentes proyectos vinculados con el Subte.

Al respecto, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ibañez, sostuvo: "Esta subasta nos permite recuperar valor de coches que ya cumplieron su ciclo en el Subte y que pueden encontrar una segunda vida en otros proyectos".

Además, vinculó el procedimiento con la renovación de la flota: "Compramos 224 coches 0 kilómetro para renovar la flota de las líneas A, B y C, y eso nos permite dejar atrás unidades que, por sus características, ya no responden a las necesidades actuales".

Cómo son los ocho coches que subastará el Subte

El lote está integrado por los coches motores identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B. Cada unidad tiene aproximadamente 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto, con un peso cercano a las 32 toneladas.

Los vagones cuentan con una trocha de 1.435 milímetros, 40 asientos y ocho accesos para pasajeros. También disponen de una cabina para el conductor, con dos accesos, y una puerta de comunicación entre coches.

Una vez retirados de circulación, estos trenes pueden encontrar distintos destinos. Entre las alternativas habituales se encuentran su transformación en viviendas, talleres artísticos, restaurantes, alojamientos turísticos o casas de campo. También pueden incorporarse a colecciones privadas de aficionados al ferrocarril.

La subasta se enmarca en el proceso de renovación del material rodante del Subte. La Ciudad adquirió 224 coches nuevos con aire acondicionado, en lo que representa la compra de unidades más importante de los últimos diez años. De ese total, 50 se destinarán a las líneas A y C, mientras que los 174 restantes permitirán renovar por completo la flota de la línea B. Las primeras dos unidades destinadas a la línea C ya están listas y llegarán al país en enero.

Cuándo y dónde será la exhibición de los vagones

La asistencia a la exhibición es obligatoria para quienes quieran participar de la subasta. La visita se realizará este martes 17 de noviembre, de 9 a 14, en el Depósito Taller Polvorín de Subterráneos de Buenos Aires, ubicado en Emilio Mitre 510, en la Ciudad de Buenos Aires.

Para coordinar una visita, los interesados deberán enviar un correo electrónico a [email protected]. El plazo para solicitarla vence este lunes 16 de noviembre a las 15.

Cómo inscribirse para participar de la subasta

Las personas físicas y jurídicas interesadas en realizar ofertas deberán registrarse en el sitio web del Banco Ciudad, a través de la página de la subasta. La inscripción estará disponible hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate.

Además, deberán constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del precio base del lote, según lo establecido en las condiciones de venta.

Para participar, será necesario:

Contar con una computadora, tablet o smartphone con conexión a internet.

Registrarse como usuario en el sitio de Subastas Online del Banco Ciudad

Ingresar a la subasta de interés y leer las condiciones de venta.

Realizar la transferencia correspondiente al monto de caución.

Esperar el correo electrónico de habilitación para comenzar a ofertar.

Cómo será el retiro de los coches subastados

Los compradores deberán retirar las unidades en el mismo Depósito Taller Polvorín de Subterráneos de Buenos Aires, previa coordinación con las autoridades correspondientes. Los gastos vinculados con el traslado de los vagones quedarán a cargo de quienes resulten adjudicatarios.