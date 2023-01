Shigella y salmonella: el director del hospital habló de muertes "raras"

“Estos dos casos fallecieron el 12 y el 17 de enero, estamos terminando el mes y del grupo familiar y allegados no hemos tenido casos similares”, agregó.

Además, Garaycoechea difundió el parte médico de uno de los dos pacientes internados, y aclaró que, hasta el momento, no hay conexión con las dos muertes: “El paciente en observación no tiene nada que ver con los fallecidos. Se lo ingresó más que nada por el temor de los dos pero no tiene nada que ver con los pacientes que fallecieron”.

El director analizó los principales puntos a tener en cuenta en la aparición de este tipo de enfermedades: “Lo primero que hay que hacer es evaluar el tipo de germen que infecta, es decir la calidad. Lo segundo, la cantidad. No es lo mismo una mínima contaminación que una masiva. Y por último, el estado de salud del huésped, es decir el paciente. Por ejemplo, los pacientes inmunodeprimidos no responden igual”.

salmonella.jpg Playtech.ro

Cómo fueron las dos muertes por ingesta de carne y achuras

Los dos casos que derivaron en el deceso de los pacientes se registraron en las primeras tres semanas de enero y corresponden a dos hombres de 48 y 36 años que ingresaron con un cuadro de diarrea, vómitos y otros síntomas compatibles con intoxicación alimentaria al hospital Evita Pueblo de Berazategui. Ambos refirieron haber comido carne y achuras.

Esta situación fue informada a la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Berazategui, que procedió a tomar muestras de mercadería y enviarlas para su análisis al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) e INAL (Instituto Nacional de Alimentos).

Los análisis de la materia fecal dieron como resultado la aparición de las bacterias salmonella y shigella. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial e informó que las bacterias fueron detectadas en el laboratorio Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS Malbrán.