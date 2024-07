Caso Loan: la mamá volvió a apuntar contra Laudelina y aseguró que "algo tiene que saber"

En relación con la detención de Laudelina Peña, la tía de Loan y quien acusó a Caillava y Pérez de haber atropellado al menor, María volvió a señalar que "algo tiene que saber". También, habló sobre el día en que desapareció su hijo y contó que la tía del menor lo seguía buscando "pero nunca dejaba el celular".

La mamá de Loan también se refirió a María Victoria Caillava y Carlos Pérez y expresó que cree que son culpables. Además, aseguró que cuando el niño desapareció, el matrimonio se fue del lugar antes de que ella llegara, por lo que en ningún momento se los cruzó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que les hayan tendido una trampa, María aseguró que "iba a pasar algo con otro de los que niños que estaban ahí y justo fue Loan" y afirmó que "estaba armado".

Finalmente, la mujer dejó un mensaje para quienes tienen a Loan: "Si alguien lo conoce que me lo traigan, que me lo devuelvan. Yo ya estoy destrozada. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hijo".

Revelaron comprometedores chats de Laudelina en el caso Loan

Tras quedar detenida e imputada, la situación de la tía de Loan se complica aún más tras filtrarse unas conversaciones que tuvo tras la desaparición del menor. En un chat con su hija Macarena, Laudelina habría confesado que plantó una escena en el día 14 de búsqueda. “Encontré el botín”, escribió.

La conversación habría sido eliminada por la mujer, pero la Justicia logró recuperar parte de ella, donde se ve la respuesta de Macarena, quien le pregunta "¿Botín de Loan?", mensaje que Laudelina responde con una foto.

Se cree que ese botín fue implantado por ella misma para desviar la búsqueda. Cabe destacar que en su declaración, expresó que: “A mí me ordenaron hacerlo de esta manera, dejarlo, fotografiarlo y enviar la foto”.