Caso Loan: nueva pista hallada en un "aguantadero" podría cambiar el rumbo de la investigación

El abogado defensor consideró que el caso no se trata de una desaparición y adelantó que mañana sumarán elementos que "van a generar mucho ruido".

Jorge Monti, abogado de los tres detenidos , habló con los medios presentes en Corrientes y sostuvo que sus defendidos "son inocentes" y consideró que no se trata de una desaparición: "No creo que se haya perdido".

"Entiendo que necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños", indicó.

Con respecto a la reconstrucción de los menores en la zona donde desapareció Loan, señaló: "Se realizó un acto procesal muy valioso porque se mostraron colaborativos. Coincide con lo dado a conocer de la cámara gesell".

A su vez, adelantó que las pruebas que mañana se presentarán "van a generar mucho ruido".

Contrario al abogado defensor, Roberto Méndez, defensor del papá del chico desaparecido, sostiene la hipótesis inicial y remarcó que no hay pruebas que constaten otro escenario.

"Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió. Hay minutos en los que no se sabe qué hicieron y tenemos que empezar a tener más información", finalizó.