Cerebro: los alimentos que dan felicidad

Algunos de los alimentos que pueden dar felicidad

Espinaca

Esta hortaliza perteneciente a la familia de las Quenopodiáceas es rica en ácido fólico, un nutriente esencial para dotar al organismo de energía y vitalidad. Su contenido de hidratos de carbono y grasas es muy bajo y es uno de los alimentos más ricos en proteínas de origen vegetal. Además aportan fibra y su cultivo se puede realizar en cualquier época del año.

Kefir

Es un producto lácteo parecido al yogur, que se fermenta gracias a la acción de levaduras y bacterias. Es un alimento probiótico por lo que aporta bacterias que ayudan a regular la flora intestinal. Y se sabe que un desequilibrio en esta sistema del cuerpo puede generar complicaciones en el estado de ánimo.

Kiwi

Un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition determinó que esta fruta es una de las más beneficiosas para la salud y el cuidado de la piel. Aporta grandes cantidades de vitamina C, es la que mayor cantidad de esta vitamina aporta al organismo. Y esa vitamina favorece al sistema inmunológico por lo que se convierte en una fuente crucial para las defensas del organismo y, en consecuencia, el bienestar.

Pollo

Este tipo de carne es rica en vitamina B12, por lo que aporta energía y evita que nos dé fatiga. Sin embargo, no es recomendable como la piel del mismo ya que contiene colesterol y grasas que no son beneficiosas para el organismo. Por lo que, de tener este cuidado, podrías seguir promoviendo tu estado de ánimo también con este alimento.