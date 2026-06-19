Cortarán la autopista Dellepiane por obras este fin de semana: cuándo será y cómo quedará el tránsito

La medida afectará ambas manos entre Escalada y avenida Argentina por el montaje de una nueva pasarela peatonal. Los vehículos serán derivados hacia las colectoras mientras avance el operativo.

La autopista Dellepiane tendrá un corte total de tránsito durante el fin de semana por el avance de las obras de renovación integral que lleva adelante Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) . La interrupción comenzará este sábado a las 18 y se extenderá hasta el domingo a las 12, en ambas manos, entre Escalada y avenida Argentina .

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, la medida será necesaria para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de Basualdo , una estructura que permitirá conectar ambos lados de la traza y facilitar el acceso a la futura estación del Metrobús central.

Durante el operativo, el tránsito será derivado hacia las colectoras. Para quienes busquen evitar el sector afectado por los trabajos, la alternativa recomendada será utilizar la autopista Perito Moreno para vincular la 25 de Mayo con la avenida General Paz .

El montaje demandará la instalación de una grúa de gran porte sobre la autopista para colocar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa alrededor de 150 toneladas y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho .

La nueva estructura contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y también para quienes circulen con cochecitos de bebé. De esta manera, se sumará a la pasarela de características similares que ya fue instalada a la altura de Piedra Buena.

Además, en el marco del mismo plan de obras, ya fueron habilitados nuevos puentes sobre la traza, entre ellos uno ubicado en la calle Río Negro, apto para tránsito pesado.

dellepiane puente

El plan para convertir la Dellepiane en una Autopista Parque

Los trabajos forman parte del Máster Plan de Autopista Dellepiane, una iniciativa que busca transformar esa vía en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El proyecto contempla mejoras viales, nuevas conexiones, espacios verdes y una reorganización del transporte público en la zona sur porteña.

De acuerdo con la información oficial, la obra apunta a beneficiar a unos 200.000 vehículos que utilizan diariamente la red vial, además de mejorar la circulación de 15.000 usuarios del transporte público y la calidad de vida de unos 63.000 vecinos del área.

Uno de los ejes principales será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobús de la 25 de Mayo. Tendrá doble mano, seis paradores centrales y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial.

El proyecto también incluye la continuidad de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, actualmente interrumpidas a unos 600 metros de la General Paz, y la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos y bicisendas.

En paralelo, la Ciudad avanza con una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez, destinada a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen la construcción de dos conductos de 2.700 metros de longitud y la instalación de 247 nuevos sumideros.