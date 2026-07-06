Cambios en la Autopista Dellepiane: nuevo acceso hacia Provincia y circulación sin cabinas de peaje + Agregar ámbito en









AUSA puso en funcionamiento un nuevo acceso desde Colectora Norte y Piedra Buena hacia General Paz, Riccheri y Ezeiza.

Cambios en la Autopista Dellepiane: nuevo acceso hacia Provincia y circulación sin cabinas de peaje.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad informó que este lunes Autopistas Urbanas (AUSA) habilitó un nuevo acceso a la Autopista Dellepiane en sentido Provincia, en la intersección de Colectora Norte y Piedra Buena, que permite ingresar directamente hacia General Paz, Riccheri y Ezeiza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva rama de acceso permitió, además, modificar el recorrido de las líneas de colectivos 56, 86 y 193, que dejaron de utilizar la autopista para el ascenso y descenso de pasajeros y comenzaron a circular por la nueva colectora Norte, donde se instalaron nuevas paradas para mejorar la operación del transporte público y ordenar el tránsito en la zona.

La habilitación fue posible gracias a la puesta en funcionamiento de la nueva colectora Norte de la Autopista Dellepiane, inaugurada la semana pasada. El nuevo tramo se extiende entre las calles Timoteo Gordillo y Piedra Buena, cuenta con dos carriles de circulación y permite circular hacia Avenida General Paz con una velocidad máxima de 40 km/h.

AUSA puso en funcionamiento un nuevo acceso desde Colectora Norte y Piedra Buena hacia General Paz, Riccheri y Ezeiza. La nueva traza permite circular sin cabinas de peaje Además, el Ministerio informó que durante el fin de semana AUSA habilitó la nueva traza de la AU Dellepiane en sentido Provincia sin cabinas de peaje, lo que permite circular por tres carriles sin necesidad de disminuir la marcha, con una velocidad máxima de 60 km/h en ese sector.

La medida forma parte del sistema Free Flow, implementado este año en la autopista mediante un nuevo pórtico de cobro automático instalado en la AU 25 de Mayo, a la altura de la calle Culpina. Con este esquema, el pago manual dejó de existir en Dellepiane y el peaje pasó a abonarse exclusivamente mediante TelePASE, lo que permitió avanzar con el desarme de las cabinas y la reconfiguración de la traza.

Según destacó la cartera porteña, la eliminación de las cabinas mejora la fluidez del tránsito y refuerza la seguridad vial al permitir una circulación más uniforme. De esta manera, Dellepiane dejó de ser la única autopista de la Ciudad en la que los conductores debían atravesar una estación de peaje durante el recorrido.

Temas autopistas