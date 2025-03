Cerraron un paso en la frontera con Chile tras la detección de un mosquito vector del dengue

Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la aplicación del protocolo en sí, sino la peculiar forma en la que se descubrió el insecto. El mosquito fue identificado por una fiscalizadora del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) durante una inspección de rutina en un vehículo particular. No solo logró detectarlo, sino que también lo capturó dentro de un frasco, permitiendo su posterior análisis.