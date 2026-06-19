Chacarita: condenaron a una mujer con prisión efectiva por quemar un contenedor de basura Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº7, Bettina Andrea Mobillo homologó el acuerdo de pena por el delito de daño agravado por tratarse de un bien público.

El contenedor incendiado se ubicaba en la Av. Forest al 700.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la auxiliar fiscal Natalia Pla, obtuvo una condena con prisión efectiva en un juicio abreviado para una imputada con antecedentes penales que quemó un contenedor de basura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Chacarita.

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La titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº7, Bettina Andrea Mobillo, hizo lugar primero al pedido de prisión preventiva solicitado por la auxiliar fiscal de la UFLA Norte. Luego, homologó el acuerdo de pena por el delito de daño agravado por tratarse de un bien público. Además, declaró a la imputada como reincidente.

El hecho El hecho ocurrió en la avenida Forest al 700, cuando desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) se advirtió que una sospechosa colocó un colchón junto a un contenedor de basura al que prendió fuego, provocando así que ambos elementos se incendiaran por completo.

Luego, la sospechosa escapó por la calle Palpa, aunque fue interceptada y detenida a los pocos metros por agentes de la Policía de la Ciudad que arribaron al lugar tras el aviso y la descripción que les había aportado el personal del CMU.

Al tomar intervención la UFLA Norte, imputó a la acusada por daños agravados por tratarse de un bien público, según el artículo 184, inciso 5 del Código Penal. Asimismo, se constató que tenía antecedentes penales por delitos similares.

Ante ello, se solicitó a la jueza Mobillo la prisión preventiva, que hizo lugar al pedido del MPF CABA. Luego, tras un acuerdo de pena en el que la imputada reconoció su responsabilidad, la magistrada homologó la condena a 3 meses de prisión efectiva.

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