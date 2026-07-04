Cronograma ANSES: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

Conocé cómo se organiza el organismo para poder realizar el abono de los haberes a los beneficiarios con esta modificación en fechas.

ANSES mantiene el esquema habitual de pagos escalonados y adapta el cronograma al feriado nacional, sin modificar el criterio de organización.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026 y definió qué grupos recibirán sus haberes antes del feriado nacional del 9 de julio. El organismo organizó las fechas de acreditación según la terminación del DNI, criterio que aplica para jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cronograma contempla un esquema especial debido a la jornada no laborable por el Día de la Independencia . Como consecuencia, algunos beneficiarios cobrarán el 8 de julio, mientras que el resto de los pagos continuará después del feriado, de acuerdo con el calendario oficial establecido por ANSES.

La ANSES estableció un calendario de pagos que toma como referencia la terminación del DNI de cada titular. El organismo distribuye las fechas de acreditación de manera escalonada para cada una de las prestaciones que administra durante el mes.

El feriado nacional del 9 de julio modificó el inicio del cronograma para algunos grupos. Por ese motivo, determinados beneficiarios recibirán sus haberes antes de esa fecha, mientras que otros comenzarán a cobrar una vez finalizada la jornada festiva.

La programación alcanza a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otras prestaciones sociales. Cada beneficio mantiene un cronograma propio, aunque todos respetan el mismo criterio de organización basado en la terminación del documento.

Fechas de cobro ANSES: jubilados que perciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben un ingreso igual o inferior al haber mínimo serán los primeros integrantes del sistema previsional que accederán al cobro antes del feriado del 9 de julio.

El calendario fija únicamente dos terminaciones de DNI para esa fecha. El resto de los beneficiarios de este grupo deberá esperar hasta la reanudación del cronograma, prevista para después del feriado nacional.

Las fechas confirmadas por ANSES para quienes cobran antes del 9 de julio son las siguientes:

DNI terminados en 0: cobran el 8 de julio

DNI terminados en 1: cobran el 8 de julio

El cronograma continuará desde el 13 de julio con los jubilados y pensionados cuyo DNI finaliza en 2. A partir de esa jornada, ANSES retomará las acreditaciones para el resto de las terminaciones, según el calendario oficial.

Cronograma para Pensiones No Contributivas (PNC) en julio

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también cuentan con acreditaciones antes del feriado nacional. ANSES concentró los primeros pagos del mes para un grupo de beneficiarios que podrán acceder a sus haberes el 8 de julio.

Los titulares cuyos DNI finalizan en los primeros cuatro números recibirán el dinero antes del Día de la Independencia. Los restantes beneficiarios de esta prestación comenzarán a cobrar desde el 13 de julio, cuando el organismo retome el calendario habitual.

Las fechas previstas para las Pensiones No Contributivas antes del feriado son las siguientes:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: cobran el 8 de julio

Las Asignaciones Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares por Hijo también tendrán pagos previos al 9 de julio para los primeros documentos del cronograma.

Las fechas confirmadas para estas prestaciones son:

DNI terminados en 0 de AUH y Asignación Familiar por Hijo: cobran el 8 de julio

DNI terminados en 1 de AUH y Asignación Familiar por Hijo: cobran el 8 de julio

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas iniciarán su calendario de pagos desde el 8 de julio para todas las terminaciones de DNI.

El esquema previsto para esa prestación es el siguiente:

todas las terminaciones de DNI de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: cobran a partir del 8 de julio

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima con el bono de julio?

La ANSES oficializó el aumento correspondiente a julio para las jubilaciones. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 destinado a un sector de jubilados durante este mes.

Por ende, los jubilados que cobran la mínima reciben un total de $481.989,33 en julio. Este monto se compone de un haber básico de $411.989,33 (tras un aumento del 2,15%) y el bono extraordinario de $70.000.