Chubut: una camioneta quedó colgada en la reja de una casa por ir a alta velocidad

Se trata de una Toyota Hilux donde viajaban un hombre y una mujer. Tuvieron que sacar el vehículo con una grúa.

Tras el siniestro, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y arribaron al lugar Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía del Chubut y personal de Salud.

Un fuerte choque sorprendió en un barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, cuando una camioneta Toyota Hilux quedó clavada de punta a la reja de una casa por ir a alta velocidad. La trompa del vehículo, en el que viajaban dos personas mayores de edad, resultó totalmente destrozada producto del fuerte golpe.

El violento accidente ocurrió en la esquina de la avenida Lisandro de La Torre y la calle Federicci, en una zona por lo general bastante transitada del barrio Isidro Labrador. Al llegar al cruce con Federicci, el conductor parece intentar esquivar a un automóvil que se encontraba parado en la bocacalle, esperando para poder cruzar la avenida. En esa maniobra, la camioneta se descontrola, despista, sube a la vereda y termina chocando.

Cómo resultaron las personas que viajaban en la camioneta Tras el siniestro, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y arribaron al lugar Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía del Chubut y personal de Salud. El hombre fue rescatado del habitáculo por los bomberos, mientras que la mujer que lo acompañaba pudo salir por sus propios medios. Ambos ocupantes habrían sufrido heridas leves y fueron trasladados al Hospital Zonal Víctor Sanguinetti para sus respectivos controles.

No obstante, desde el Destacamento de Bomberos añadieron que los ocupantes estaban “bastante golpeados” y que el hombre presentó episodios de desmayo, aunque se encontraba consciente durante la asistencia.

La camioneta fue retirada del lugar por personal de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia mediante el empleo de una grúa que habitualmente se emplea para el mantenimiento del tendido eléctrico. “Pudimos desvincularla del paredón, que era lo más peligroso, y dejarla sobre la vereda hasta que se la pudieron llevar”, expresó uno de los trabajadores.

Una cámara de vigilancia instalada en la vía pública se convirtió en una prueba importante para que la Fiscalía a cargo de la investigación determine las causas y responsabilidades del episodio. Se pudo comprobar que el hombre que manejaba la camioneta a 120k/h no tuvo contacto con otro vehículo y además, presenta antecedentes penales en Cómodo Rivadavia.

