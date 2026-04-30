Nueva convocatoria para sumarse al Cuerpo de Guardaparques Nacionales: cómo postularse

El organismo abrió un concurso para incorporar 40 agentes técnicos que trabajarán en control, vigilancia y conservación de áreas protegidas en todo el país.

Las inscripciones para guardaparques estarán disponibles del 12 de mayo al 2 de junio.

La Administración de Parques Nacionales ( APN ) abrió una nueva convocatoria para ingresar al Cuerpo de Guardaparques Nacionales , un proceso de selección que busca reforzar el trabajo en las áreas protegidas del país.

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La inscripción comenzará el 12 de mayo y se extenderá hasta el 2 de junio, con el objetivo de incorporar 40 nuevos agentes al Agrupamiento Técnico dentro de la planta permanente del organismo. A continuación, conocé cómo postularte.

La convocatoria oficial prevé la incorporación de 40 nuevos agentes para el Agrupamiento Técnico, bajo la categoría GT-2 de la planta permanente .

"El guardaparque técnico debe estar en condiciones de realizar tareas operativas en el terreno; control y vigilancia en las áreas protegidas; fiscalizar actividades ; atender y asistir a las personas que visitan o residen en las áreas protegidas; así como participar en proyectos de investigación , monitoreo ambiental, de extensión y de educación ambiental , utilizando adecuadamente las herramientas necesarias", detalla el sitio web del Gobierno nacional.

El organismo remarcó que se trata de un puesto con disponibilidad de traslado, lo que significa que los ingresantes pueden ser asignados a cualquier parque argentino una vez finalizado el proceso de formación.

Requisitos excluyentes

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado

nativo, por opción o naturalizado Tener entre 18 y 34 años al momento de la postulación

al momento de la postulación Aprobar todas las pruebas y etapas del proceso de selección establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para el Agrupamiento Técnico

establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Cuerpo de Guardaparques Nacionales para el Agrupamiento Técnico Contar con título de nivel terciario o universitario de pregrado reconocido oficialmente, correspondiente a carreras de duración no inferior a dos años atinente a la función o puesto a desarrollar.

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Cómo solicitar el puesto, paso a paso

El proceso se abrirá el 12 de mayo a las 08:00 y cerrará el 2 de junio a las 23:59. La primera etapa es completamente online, donde los postulantes deben completar un formulario de inscripción y cargar sus datos personales y académicos.

Una vez realizada esa instancia, tienen que presentar una carpeta física con documentación respaldatoria.

Esta debe armarse siguiendo un orden específico y presentarse en formato papel A4 dentro de una carpeta plástica transparente, y cada hoja debe estar firmada de puño y letra.

Documentación solicitada

Comprobante , recibido por correo electrónico, de haber completado la carga de datos en línea.

, recibido por correo electrónico, de haber completado la carga de datos en línea. Formulario de solicitud y ficha de inscripción.

y ficha de inscripción. Currículum Vitae actualizado debidamente firmado en todas sus hojas.

actualizado debidamente firmado en todas sus hojas. Declaración jurada de satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4º y 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación, y en los artículos concordantes del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública, homologado por el Decreto Nº214/2006, así como aquéllos previstos para el acceso al cargo del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES al que se aspire.

de satisfacer los requisitos previstos en los artículos 4º y 5º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación, y en los artículos concordantes del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública, homologado por el Decreto Nº214/2006, así como aquéllos previstos para el acceso al cargo del CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES al que se aspire. Declaración Jurada "Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y Bases del Curso de Habilitación", debidamente firmada.

Formulario de Aptitud Psico-Física suscripto por profesional médico con matrícula habilitante.

suscripto por profesional médico con matrícula habilitante. Copia de toda la documentación que respalde la información volcada en el “Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción".

Copia del DNI .

. Certificado original de Antecedentes Penales , expedido por el Registro Nacional de Reincidencias del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. La fecha de emisión no deberá ser anterior a UN (1) un mes de la fecha de apertura de la inscripción.

, expedido por el Registro Nacional de Reincidencias del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. La fecha de emisión no deberá ser anterior a UN (1) un mes de la fecha de apertura de la inscripción. Fotocopia del título y certificado analítico del título de nivel superior.

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El proceso de selección se organiza en seis etapas consecutivas. Primero se evalúan los antecedentes de formación y experiencia laboral. Luego se realiza una prueba técnica y una evaluación de habilidades prácticas vinculadas al trabajo en terreno.

A continuación, los postulantes pasan por una entrevista laboral y un examen psicológica. La última es un curso de habilitación obligatorio, que define la incorporación final al cuerpo de guardaparques.

Cada una de estas instancias es eliminatoria, lo que significa que solo quienes aprueben una fase pueden avanzar a la siguiente.

Para consultas o información adicional, la APN habilitó el correo [email protected], donde se pueden resolver dudas.