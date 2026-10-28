Cierra la inscripción para ver al papa León XIV en Argentina: cómo anotarse a las misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján + Agregar ámbito en









Hoy cierra la inscripción gratuita en línea para participar de las misas en los tres destinos confirmados.

El registro digital estará habilitado hasta este miércoles para ordenar el ingreso a los predios. Vatican Media

El papa León XIV encabezará una serie de ceremonias masivas durante su próxima gira por la Argentina y las personas interesadas en asistir tienen plazo hasta hoy para completar la inscripción previa. La solicitud se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial y abarca los encuentros programados en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la localidad de Luján.

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La iniciativa busca organizar de manera anticipada el flujo de personas y coordinar los operativos de seguridad en cada uno de los predios. Aunque la participación es gratuita, desde la organización remarcaron la importancia de realizar el trámite dentro del plazo fijado para garantizar la asignación de accesos y la reserva de espacios adaptados para quienes lo requieran.

Cómo inscribirse a las misas del Papa en Buenos Aires, Córdoba y Luján El formulario de registro se realiza a través de la web elpapaenargentina.com.ar, es gratuito y permite anotar a una persona o a grupos de hasta 20 integrantes. El titular del trámite debe ser mayor de 16 años y contar con un correo electrónico donde recibirá el código de verificación para confirmar la solicitud. La carga de datos es definitiva, por lo que no se puede modificar ni dar de baja una vez enviada.

Al finalizar el procedimiento, el sistema confirma la anotación y sugiere una puerta de acceso. Para el público general no es obligatorio presentar un código QR al ingresar, aunque el registro previo ayuda a coordinar el operativo de seguridad. A partir del 1 de noviembre, quien haya encabezado la inscripción recibirá un correo con los detalles sobre los ingresos.

En el caso de los sectores adaptados, la inscripción sí es obligatoria y requiere adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). A diferencia del público general, estas solicitudes generan un código QR que deberá presentarse en las puertas asignadas. Un trámite similar aplica para sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas que busquen ubicarse en el sector frontal, sujeto a validación por mail.

Vatican News Sedes, fechas y horarios de las misas de León XIV Buenos Aires En la Ciudad de Buenos Aires se realizarán dos eventos masivos en el Monumento de los Españoles: Santa Misa : lunes 9 de noviembre a las 11:30 (inscripción recomendada)

: lunes 9 de noviembre a las 11:30 (inscripción recomendada) Encuentro con los jóvenes: martes 10 de noviembre a las 20:15 (requiere inscripción) Córdoba La provincia de Córdoba albergará dos actividades abiertas con registro previo: Santa Misa : martes 10 de noviembre a las 10:00 en el predio de FAdEA / Escuela de Aviación Militar (inscripción recomendada)

: martes 10 de noviembre a las 10:00 en el predio de FAdEA / Escuela de Aviación Militar (inscripción recomendada) Encuentro con el clero, la vida consagrada y seminaristas: martes 10 de noviembre a las 15:15 en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción (requiere inscripción) Luján La misa central en Luján se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Cuenta con inscripción recomendada y accesos especiales para personas con movilidad reducida acreditadas con CUD. La agenda completa de León XIV en Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Vatican News Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú

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