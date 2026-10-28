El papa León XIV cambia los planes del fútbol argentino: adelantan partidos y postergan finales

La AFA deberá reorganizar la última fecha del Torneo Clausura y las definiciones de la Primera Nacional debido al operativo de seguridad previsto para la visita del Sumo Pontífice, entre el 8 y el 11 de noviembre.

La visita del papa León XIV a la Argentina , programada entre el 8 y el 11 de noviembre, provocará modificaciones importantes en la organización del fútbol nacional. La necesidad de destinar efectivos policiales a los operativos de seguridad que acompañarán las actividades del Sumo Pontífice obligó a reorganizar partidos de la Liga Profesional y las instancias decisivas de la Primera Nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El principal cambio afectará al Torneo Clausura 2026 , cuya última jornada de la fase regular deberá disputarse antes de lo previsto. De acuerdo con la nueva planificación, los encuentros se desarrollarán entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre , para evitar que coincidan con los días de mayor actividad vinculada con la visita papal.

La programación definitiva, con los horarios y escenarios correspondientes, será comunicada después de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional prevista para este jueves.

La decisión está relacionada con la disponibilidad de los organismos encargados de garantizar la seguridad durante los espectáculos deportivos.

En la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) informó que no podrá brindar cobertura policial para los partidos desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 de noviembre.

Una situación similar se producirá en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Comité de Seguridad tampoco dispondrá de los efectivos habituales para los encuentros futbolísticos hasta el martes 10 inclusive.

La reorganización responde a la magnitud del operativo previsto para recibir al Pontífice, cuya agenda incluirá actividades religiosas multitudinarias en distintos puntos del país.

León XIV tiene previsto llegar el domingo 8 de noviembre, con celebraciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El principal cambio afectará al Torneo Clausura 2026, cuya última jornada de la fase regular deberá disputarse antes de lo previsto. X

Entre los encuentros más importantes figuran una misa en el Monumento a los Españoles, una celebración religiosa en Córdoba y otra frente a la Basílica de Luján.

La concentración de miles de fieles en estos eventos requerirá una amplia movilización de recursos policiales y de seguridad, lo que limita la posibilidad de desarrollar partidos de fútbol durante esas jornadas.

Las finales del ascenso también tendrán nuevas fechas

Los cambios no se limitarán a la Primera División. La Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino, también deberá modificar su calendario en un momento decisivo de la temporada.

La final que determinará el primer ascenso a la Liga Profesional fue trasladada al fin de semana del 14 y 15 de noviembre, una semana después de la fecha contemplada originalmente.

Durante esas mismas jornadas comenzará a disputarse el Reducido, el torneo que definirá al segundo equipo que conseguirá subir a la máxima categoría.

La modificación tendrá consecuencias sobre el desarrollo de las siguientes instancias eliminatorias, debido a que será necesario reorganizar los tiempos de descanso y la programación de los encuentros.

En este contexto, la final por el segundo ascenso quedó fijada para el sábado 19 de diciembre, por lo que la temporada de la Primera Nacional se extenderá hasta pocos días antes de Navidad.

La categoría cuenta con 36 equipos distribuidos en dos zonas y otorga dos plazas para disputar la próxima temporada de Primera División.

De esta manera, la visita de León XIV tendrá un impacto directo sobre el cierre de las competencias más importantes del fútbol argentino, en una etapa donde se definen clasificaciones, ascensos y los equipos que continuarán en carrera por el título.

La prioridad de los organismos de seguridad será garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante la estadía del Papa, mientras que la AFA deberá adaptar su programación para evitar superposiciones con los operativos oficiales.