Ferrari encontró la fórmula para ganar millones sin vender más autos

La compañía incrementó un 13% sus beneficios pese a entregar menos vehículos. La demanda de modelos exclusivos y configuraciones personalizadas le permitió elevar sus previsiones para 2026.

Ferrari gana un 13% más vendiendo menos coches y sorprende a Wall Street. La empresa destacó especialmente las entregas del superdeportivo F80.

Ferrari volvió a demostrar que en el negocio del lujo vender más automóviles no es necesariamente sinónimo de ganar más dinero. El fabricante italiano cerró el tercer trimestre de 2026 con un beneficio neto de u$s495 millones, un 13% superior al registrado un año antes, pese a reducir sus entregas un 1%.

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La compañía alcanzó ingresos netos por u$s2.180 millones, con un crecimiento interanual del 7%, mientras que su beneficio operativo (EBIT) llegó a u$s646 millones, un 12% más. El beneficio por acción se situó en u$s2,80, por encima de los u$s2,72 que esperaba el consenso de los analistas.

Los resultados superaron las previsiones del mercado y llevaron a Ferrari a mejorar, por segunda vez consecutiva, sus objetivos financieros para el conjunto de 2026.

Sin embargo, la reacción bursátil tuvo algunos movimientos de volatilidad. Después de avanzar un 4% en la jornada anterior a partir de la presentación de resultados, las acciones llegaron a retroceder alrededor de un 2% en la sesión siguiente, mientras que previamente habían registrado una caída del 3,46% en las operaciones anteriores a la apertura de Wall Street.

Durante el tercer trimestre, Ferrari entregó 3.368 vehículos, un 1% menos que en igual período de 2025. Pese a esa reducción, la facturación aumentó un 7%, hasta u$s2.180 millones.

La evolución confirma una de las principales características del modelo de negocios de la compañía: su capacidad para incrementar el valor de cada operación sin depender de una expansión significativa de los volúmenes de producción.

El precio medio de venta, la combinación de modelos comercializados y las configuraciones personalizadas constituyen factores fundamentales para explicar el crecimiento.

En los primeros nueve meses del ejercicio, Ferrari entregó 10.170 vehículos, 318 unidades menos que en el mismo período del año anterior. La reducción estuvo vinculada principalmente con menores entregas en América y en China, Hong Kong y Taiwán.

A pesar de ese retroceso, los ingresos acumulados entre enero y septiembre se aproximaron a u$s6.555 millones, un 6% más interanual, mientras que el beneficio neto alcanzó u$s1.503 millones, con un crecimiento del 7%.

La rentabilidad fue otro de los aspectos destacados del balance trimestral. Los beneficios se elevaron a u$s865 millones, con un margen del 39,7% y un crecimiento del 12% interanual. A tipos de cambio constantes, el avance llegó al 20%.

Por su parte, las ganancias operativas alcanzaron u$s646 millones, con un margen operativo del 29,7%, mientras que el flujo de caja libre industrial llegó a u$s652 millones, un 43% más que un año antes. El margen neto se ubicó aproximadamente en el 22,7%. En términos prácticos, por cada u$s100 de ingresos, Ferrari consiguió generar alrededor de u$s22,70 de beneficio neto.

Uno de los principales motores de los resultados fue el crecimiento de la demanda de personalizaciones, que superó las expectativas de la dirección. Ferrari destacó especialmente las entregas del superdeportivo F80 y la contribución de las versiones especiales de la familia 296 Speciale.

Charles Lelerc y Lewis Hamilton, los dos pilotos de Ferrari de Fórmula 1 posando con el Superdeportivo F80 de la firma. "Es el mejor coche que he conducido", dijo el británico. Ferrari

La compañía consigue incrementar el valor de cada vehículo mediante configuraciones individuales, materiales exclusivos, acabados especiales y componentes elegidos por los clientes. El consejero delegado, Benedetto Vigna, destacó que los compradores buscan cada vez más convertir sus automóviles en productos únicos.

A esta estrategia se suma la renovación de la gama y la mayor contribución de las divisiones Racing y Lifestyle, junto con inversiones destinadas a fortalecer el posicionamiento internacional de la marca.

Ferrari eleva por segunda vez sus previsiones para 2026

La mejora de los resultados llevó a la compañía a revisar nuevamente sus objetivos financieros para el ejercicio.

Ferrari ahora proyecta ingresos netos por u$s8.798 millones, frente a los u$s8.740 millones estimados anteriormente. También elevó su previsión de beneficio ajustado a por lo menos u$s3.450 millones, frente a los u$s3.416 millones anteriores, con un margen del 39,2%, superior al 39% previsto inicialmente.

La empresa espera alcanzar una ganancia operativa de al menos u$s2.628 millones, frente a los u$s2.599 millones anteriores, y un margen del 29,8%, comparado con el 29,5% de la proyección previa. Asimismo, mejoró su objetivo de beneficio diluido ajustado por acción hasta un mínimo de u$s11,32, desde los u$s11,13 estimados anteriormente.

La generación de caja también tendrá una evolución favorable: Ferrari prevé ahora un flujo de caja libre industrial de hasta u$s1.894 millones, frente a los u$s1.780 millones contemplados en su anterior previsión.

La dirección atribuyó la revisión al mayor volumen de personalizaciones, a un impacto negativo de las fluctuaciones cambiarias inferior al previsto después de las coberturas y al segundo puesto conseguido en el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Una cartera de pedidos que llega hasta 2028

Otro de los datos que refuerza las perspectivas de Ferrari es la visibilidad comercial de los próximos ejercicios.

Los directivos confirmaron que la cartera de pedidos ya se extiende hasta 2028 y que la compañía todavía tiene previstos dos lanzamientos de modelos antes de finalizar 2026. La renovación de la gama será determinante para sostener el crecimiento y mejorar la combinación de productos comercializados.

En este contexto, los analistas consideran que el precio medio de venta por vehículo (ASP) será una de las principales variables para evaluar la evolución de los resultados durante 2027.

La estrategia consiste en reemplazar progresivamente algunos modelos de menor posicionamiento por otros de mayor valor económico, lo que permitiría mejorar los ingresos y los márgenes sin necesidad de incrementar proporcionalmente las entregas.

Entre los próximos movimientos estratégicos también aparece el Ferrari Luce, el primer automóvil completamente eléctrico de la marca.

Según la información difundida sobre el programa comercial, la producción ya comenzó y las primeras entregas están previstas para el cuarto trimestre de 2026. Las asignaciones correspondientes a 2027 ya se encuentran completamente vendidas.

El lanzamiento representa un desafío importante para Ferrari: ingresar de lleno en la movilidad eléctrica sin comprometer los atributos de exclusividad, diseño, prestaciones y experiencia de conducción que sostienen su posicionamiento.

La aceptación comercial inicial constituye una señal favorable, aunque el desempeño del modelo y su contribución financiera deberán evaluarse a medida que avance su comercialización.

Más allá de los resultados trimestrales, el principal interrogante para los inversores será determinar hasta dónde puede llegar la estrategia de aumentar el valor económico de cada automóvil.

La compañía enfrenta el desafío de mantener una demanda sólida, renovar su oferta y sostener los niveles de exclusividad que justifican sus elevados precios.

La cartera de pedidos hasta 2028, las personalizaciones récord, los nuevos lanzamientos y la evolución del Ferrari Luce serán algunos de los factores que determinarán el desempeño futuro.

Ferrari pertenece al grupo Exor, el holding de la familia Agnelli-Elkann, que también controla la Juventus y es el principal accionista de Stellantis.

Los resultados del tercer trimestre muestran que el fabricante italiano conserva una capacidad diferencial para generar beneficios aun cuando comercializa menos unidades. En un sector automotor marcado por la presión sobre los márgenes y las fuertes inversiones tecnológicas, Ferrari vuelve a demostrar que su principal negocio no es vender más coches, sino vender automóviles cada vez más exclusivos y rentables.