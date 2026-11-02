7 preguntas claves para hacer al concesionario antes de comprar un auto

Entre costos ocultos, garantías y condiciones de financiación, hay cuestiones que conviene aclarar para evitar sorpresas después de firmar.

Comprar un auto es una decisión que implica mucho más que elegir un modelo , comparar colores o revisar cuánto marca el velocímetro. Se trata de una inversión importante para cualquier familia y, antes de cerrar la operación, conviene conocer todos los detalles de la unidad y las condiciones comerciales que ofrece el concesionario.

En medio de la negociación pueden aparecer cuestiones que no siempre se explican de entrada : gastos administrativos, seguros obligatorios, costos de patentamiento, plazos de entrega y condiciones de financiación. Una oferta que parece conveniente en un primer momento puede terminar siendo más cara cuando se suman todos los conceptos.

La primera pregunta debe apuntar al costo real de la operación . El precio publicado o anunciado en una publicidad no siempre coincide con el monto que finalmente habrá que pagar para retirar el vehículo.

Comprar un vehículo implica una inversión importante y requiere revisar distintos aspectos antes de cerrar el trato.

Es necesario consultar si el valor incluye IVA, patentamiento, flete, formularios, gastos administrativos y cualquier otro concepto asociado con la compra. En Argentina, estos importes pueden variar según el concesionario, la jurisdicción y las características de la operación.

También conviene pedir un presupuesto detallado por escrito , donde aparezca cada gasto por separado. Así se puede detectar si hay cargos adicionales que no fueron mencionados durante la primera conversación.

¿El vehículo está disponible para entrega inmediata?

No es lo mismo comprar una unidad que está físicamente en el salón que reservar un modelo que todavía debe llegar a la concesionaria. Por eso, hay que preguntar si el vehículo está en stock, si corresponde a una unidad ya asignada o si depende de una entrega futura. También es conveniente conocer el plazo concreto de entrega y qué sucede si se producen demoras.

En los casos de autos que todavía no llegaron, es importante consultar si el precio queda congelado o puede modificarse durante la espera. Las condiciones deben figurar en la documentación de reserva o en el contrato.

¿Qué garantía tiene y qué cubre exactamente?

La garantía es otro punto central, especialmente cuando se trata de un vehículo cero kilómetro. Aunque el concesionario informe una determinada cantidad de años o kilómetros, hay que conocer las condiciones específicas. La consulta debe incluir la duración de la cobertura, los componentes alcanzados y las situaciones que pueden dejarla sin efecto. También es útil preguntar si existen límites de kilometraje y qué procedimientos deben cumplirse para conservarla.

En Argentina, los vehículos nuevos cuentan con la protección prevista por la Ley de Defensa del Consumidor, además de las garantías comerciales que ofrecen fabricantes e importadores. Estas últimas pueden establecer condiciones particulares, pero no eliminan los derechos legales del comprador.

Antes de firmar cualquier documentación, es recomendable verificar toda la información vinculada con la operación. Magnific

¿Cuánto cuestan los servicios de mantenimiento y cada cuánto se realizan?

El precio de compra es apenas una parte del presupuesto. Después llegan los gastos habituales: cambios de aceite, filtros, revisiones, neumáticos, frenos y otros componentes que necesitan atención con el paso del tiempo.

Antes de decidir, conviene solicitar el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante y consultar cuánto cuesta cada revisión. Algunos modelos tienen servicios programados cada cierta cantidad de kilómetros o meses, según lo que ocurra primero.

¿Qué opciones de financiación ofrecen y cuál es el costo total?

Las cuotas bajas suelen llamar la atención, pero no alcanzan para determinar si un crédito resulta conveniente. Hay que preguntar cuál es la tasa de interés, qué sistema de amortización se aplica y cuánto se termina pagando al finalizar el plan.

En Argentina, las propuestas pueden incluir tasas fijas, variables o promociones especiales sujetas a determinadas condiciones. También pueden existir gastos de otorgamiento, seguros asociados y otros cargos.

La consulta fundamental es por el Costo Financiero Total (CFT), que permite conocer el impacto de los intereses y otros conceptos de la financiación. No alcanza con mirar la Tasa Nominal Anual (TNA), porque puede dejar afuera gastos que inciden en el monto final.

¿Qué incluye el equipamiento de seguridad y qué elementos son opcionales?

No todas las versiones de un mismo modelo ofrecen las mismas prestaciones. Por eso, conviene revisar el equipamiento de seguridad de la unidad concreta y no quedarse solamente con las características generales que aparecen en la publicidad. Entre los elementos que se deben consultar están los airbags, los frenos ABS, el control electrónico de estabilidad, los anclajes ISOFIX y los asistentes a la conducción, cuando corresponda.

También hay que distinguir equipamiento de serie y opcionales. Algunos sistemas pueden estar disponibles únicamente en las versiones más caras o formar parte de paquetes adicionales.

¿Qué documentación voy a recibir y cuáles son las condiciones para cancelar la operación?

Antes de entregar dinero, hay que saber qué documento respalda la reserva y cuáles son las obligaciones de cada parte. El comprador debe consultar si la seña es reembolsable, en qué circunstancias puede perderla y qué ocurre si el concesionario no cumple con el plazo acordado.

También corresponde preguntar qué documentación se entrega al finalizar la compra: factura, constancia de inscripción inicial, cédula y manuales, entre otros elementos según corresponda.

La operación debe quedar respaldada por condiciones claras y documentación verificable. Si alguna respuesta resulta confusa, es preferible tomarse un tiempo para consultar antes que apurarse por una promoción o una supuesta oportunidad limitada.