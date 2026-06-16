Cierre en IPS: la oficina que no prestará servicios a jubilados hasta nuevo aviso

El organismo bonaerense informó cambios temporales en una de sus sedes y recordó los pasos necesarios para iniciar el trámite jubilatorio.

Una oficina cierra sus puertas y genera preocupación en los jubilados y pensionados

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires comunicó que una de sus oficinas permanecerá cerrada y dejará de atender al público hasta nuevo aviso. La medida afecta a quienes realizan consultas, presentan documentación o avanzan con distintos expedientes previsionales de manera presencial.

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La decisión impacta especialmente en jubilados y pensionados que residen en la región y que suelen acercarse a esta dependencia para resolver trámites vinculados a sus haberes, reconocimientos de servicios y gestiones administrativas. Mientras tanto, el organismo pidió recurrir a otras alternativas disponibles.

Desde el IPS señalaron que, ante este tipo de situaciones, es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que la fecha de reapertura dependerá de la evolución de los trabajos que motivaron la suspensión de la atención. El organismo aclaró que comunicará oportunamente cualquier novedad .

El Instituto de Previsión Social informó que la oficina ubicada en la localidad de Henderson permanecerá cerrada hasta nuevo aviso , por lo que no habrá atención presencial para jubilados, pensionados y demás beneficiarios que habitualmente concurren a esa sede.

La dependencia funciona dentro del partido de Hipólito Yrigoyen y forma parte de la red de Centros de Atención Previsional (CAP) distribuidos en distintos puntos del territorio bonaerense. A través de estas oficinas, miles de personas realizan gestiones vinculadas con expedientes jubilatorios, consultas sobre pagos y actualización de documentación.

Según detalló el organismo, la reapertura será anunciada oficialmente cuando estén dadas las condiciones para retomar la actividad normal. Mientras tanto, quienes necesiten realizar trámites deberán acudir a otros centros cercanos o recurrir a las herramientas digitales disponibles.

Jubilados del IPS Imagen: IPS

No es la primera vez que el IPS implementa medidas de este tipo. Durante los últimos meses, distintas oficinas del interior bonaerense atravesaron cierres temporales vinculados a tareas de mantenimiento, problemas edilicios o cuestiones operativas. El organismo administra el régimen previsional de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires y concentra buena parte de los trámites que necesitan realizar las personas jubiladas.

En paralelo, el IPS recordó la importancia de aprovechar las opciones remotas cuando estén disponibles. Aunque muchas personas todavía prefieren el contacto cara a cara, sobre todo adultos mayores, la digitalización de ciertos procedimientos busca evitar viajes innecesarios y reducir tiempos de espera.

Cómo tramitar la jubilación en IPS y cuáles son los requisitos

El IPS establece que el trámite de jubilación ordinaria debe iniciarse con la intervención del organismo empleador, que es el encargado de reunir y remitir la documentación necesaria para conformar el expediente previsional.

Entre los requisitos generales, la persona interesada debe cumplir con las condiciones de edad y años de servicios establecidas por la normativa vigente. A su vez, se solicita presentar documentación que permita acreditar la trayectoria laboral desarrollada dentro de la administración pública provincial.

Jubilados IPS Imagen: Freepik

Para avanzar con la gestión, el IPS solicita, entre otros elementos:

Documento Nacional de Identidad actualizado.

Certificación de servicios y remuneraciones emitida por el empleador.

Formularios específicos exigidos por el organismo.

Información relacionada con aportes previsionales y antecedentes laborales.

El proceso puede presentar algunas particularidades dependiendo de cada caso. Por ejemplo, existen diferencias cuando la persona registra servicios en otros regímenes previsionales o necesita incorporar reconocimientos de aportes efectuados en distintas etapas de su carrera laboral.

Desde el organismo explican que el expediente debe estar correctamente confeccionado para evitar demoras, ya que la falta de documentación o la existencia de inconsistencias suele extender los tiempos administrativos.

Otro punto a tener en cuenta es que algunos procedimientos requieren verificaciones adicionales. Por ese motivo, los especialistas recomiendan no dejar el trámite para último momento y revisar previamente toda la información disponible.