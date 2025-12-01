Comenzó en Argentina un ensayo para probar una nueva forma de prevención contra el VIH + Seguir en









La Fundación Huésped impulsa un estudio clínico para testear la eficacia y seguridad de PrEP (profilaxis preexposición), una pastilla oral mensual.

En el Día Mundial de lucha contra el Sida, la Fundación Huésped comenzó un estudio clínico para testear la eficacia y seguridad de la nueva modalidad PrEP (profilaxis preexposición) oral mensual orientada a la prevención del VIH. Se trata de un medicamento que reduce la probabilidad de contraer VIH dirigido a adultos y adolescentes que no tienen el virus y que pueden estar expuestos a través de relaciones sexuales o el uso de drogas inyectables. Incluso puede servir como importante protección para mujeres embarazadas y sus bebés durante el embarazo o la lactancia.

A partir de este ensayo, la Fundación Huésped, especializada en la materia, tiene el objetivo de definir si la administración de una pastilla al menos una vez por mes puede ser una alternativa segura y eficaz para reducir el riesgo de contraer VIH. La PrEP, basada en medicamentos antirretrovirales, está orientada a personas que no viven con el virus, se trata de una herramienta de prevención.

La directora de investigaciones de la organización, María Inés Figuero, remarcó que es "clave" poder "contar con más alternativas seguras y eficaces de PrEP para ampliar las opciones de prevención disponibles y llegar a más personas que las necesitan”.

Para llevar a cabo este ensayo, se realizarán pruebas a 3.490 personas en 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Kenia, Malasia, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza, Tailandia y Vietnam.

En Argentina, la convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que no tengan VIH y se identifiquen como hombres que tienen sexo con varones, personas transgénero y no binarias.

Día Mundial del Sida En Argentina, el 98% de las infecciones se producen debido a relaciones sexuales sin protección. A pesar de los avances médicos y el tratamiento, aún persisten altos índices de diagnóstico tardío y una alarmante falta de prevención, factores que ponen en riesgo la salud de miles de personas. La Fundación Huésped, una de las principales organizaciones dedicadas a la lucha contra esta enfermedad en el país, resalta que cada año alrededor de 6.400 personas reciben el diagnóstico, de las cuales un 45% lo hace en una fase avanzada, cuando su sistema inmunológico ya está comprometido. La campaña de este año, “Una vez en la vida, hacete el test de VIH”, invita a todos a dejar de lado los temores y prejuicios, y a realizarse la prueba. Además, se busca concientizar sobre las políticas públicas vigentes, la baja distribución de insumos de protección como preservativos y la poca información adecuada sobre los métodos de prevención.