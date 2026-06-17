Jubilados de ANSES: cuánto cobran las PNC y la PUAM en julio 2026 con aumento y bono confirmado

El organismo aplicó el incremento del 2,1% por movilidad y mantiene el refuerzo extraordinario para julio 2026.

ANSES confirmó los haberes para julio con el ajuste por movilidad y el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) oficializó los montos que percibirán en julio los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El ajuste corresponde al incremento por movilidad del 2,1% y se suma el bono extraordinario de $70.000 que sigue vigente para los haberes más bajos. Esta actualización se aplica de manera automática sobre los haberes básicos según la fórmula vigente y busca sostener el poder adquisitivo ante la evolución de precios.

El incremento del 2,1% se calcula en base a los indicadores oficiales de inflación del mes previo, en este caso mayo, que mostró una desaceleración. Este porcentaje se aplica de forma uniforme a las prestaciones asistenciales que administra ANSES.

El bono de $70.000 se integra directamente al haber mensual y se deposita en la misma fecha de pago, sin necesidad de trámite adicional. Esta combinación mantiene un piso de ingresos para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

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Montos confirmados: ¿cuánto cobra una PNC por Invalidez o Vejez en julio?

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez tendrán un haber básico de $288.307,60. Al incorporarse el refuerzo extraordinario de $70.000, el monto total que percibirán los titulares ascenderá a $358.307,60 netos.

Estos beneficios representan un apoyo fundamental para personas que no reúnen los requisitos para una jubilación contributiva y que muchas veces enfrentan situaciones de vulnerabilidad social o de salud.

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Cuánto cobran las Madres de 7 hijos o más en julio 2026

Las beneficiarias de la Pensión No Contributiva por Madre de 7 hijos o más equiparan su haber al de la jubilación mínima. Con el aumento, el monto base alcanza $411.867,96. Sumado el bono de $70.000, el ingreso llega a $481.867,96.

El haber se deposita en las cuentas habituales y permite su uso libre para cubrir necesidades básicas.

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Pensión Universal para el Adulto Mayor: los nuevos valores de la PUAM con bono

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, se ubicará en $329.494,36 brutos después del 2,1% de movilidad. Con el agregado del bono extraordinario de $70.000, los titulares recibirán $399.494,36 en total. Este beneficio está destinado a adultos mayores de 65 años que no cuentan con otra prestación previsional y que cumplen con los requisitos de residencia y situación socioeconómica evaluados por ANSES.

Los pagos se depositarán según el calendario habitual de ANSES por terminación de DNI. Los titulares pueden consultar el detalle completo de sus haberes, descuentos y conceptos a través de la aplicación Mi ANSES con su clave de seguridad social.

En julio, el calendario de pagos para estas prestaciones sigue el orden por DNI, comenzando con los que terminan en 0 y 1 en los primeros días hábiles del mes. Los depósitos se efectúan de manera escalonada para evitar congestión o demoras en los bancos.

El organismo recordó que tanto las PNC como la PUAM se depositan en las cuentas bancarias habituales. Para verificar el monto exacto y la fecha de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES o comunicarse con la línea 130. El sistema ya refleja las actualizaciones y el bono correspondiente al mes.