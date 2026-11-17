El Gobierno panameño abre conversaciones formales con la minera para alcanzar un nuevo acuerdo sobre Cobre Panamá, cerrado desde noviembre de 2023. En Salta FQM completó una nueva audiencia pública para avanzar con la evaluación ambiental de Taca Taca.

First Quantum abrió una negociación formal por el futuro de su mina panameña y completó una nueva instancia de participación ciudadana para Taca Taca de cara a obtener la DIA y luego presentar un RIGI.

First Quantum Minerals (FQM) abrió una nueva instancia para intentar destrabar el futuro de Cobre Panamá, una de las grandes operaciones cupríferas de América Latina que permanece semi-paralizada desde noviembre de 2023. La compañía canadiense confirmó que comenzará conversaciones formales con el Gobierno de Panamá para discutir un nuevo acuerdo sobre la mina, luego de que el presidente José Raúl Mulino anunciara la apertura de ese proceso y la realización de una instancia de participación pública.

Los intercambios podrían marcar un punto de inflexión para el proyecto, aunque todavía está lejos de representar una decisión de reapertura. No hay un cronograma de reinicio ni un acuerdo alcanzado. Según explicaron desde FQM, el proceso deberá contemplar las condiciones que establezca el Gobierno panameño, los resultados de las revisiones ambientales y la participación de la ciudadanía.

El anuncio tiene una segunda lectura para la Argentina: First Quantum también impulsa Taca Taca , uno de los proyectos de cobre más importantes del país. Mientras se abre una negociación política e institucional por su operación en Panamá , la compañía continúa con el proceso de evaluación ambiental de su proyecto en la Puna de Salta , que el 12 de noviembre completó una nueva audiencia pública en Tolar Grande , y que ahora busca la aprobación ambiental para luego presentar un RIGI por u$s5.250 millones.

En un comunicado difundido este 17 de noviembre y recibido por Energy Report , First Quantum informó que tomó nota del anuncio de Mulino y expresó su disposición a participar de las conversaciones. La empresa sostuvo que cualquier nuevo acuerdo deberá respetar la soberanía, las instituciones democráticas, la Constitución y los procedimientos legales de Panamá.

El presidente panameño estableció cinco principios que deberán orientar el diálogo . El primero es la propiedad de los recursos: los minerales del subsuelo pertenecen a Panamá .

Cobre Panamá se encuentra en una etapa de preservación y gestión segura desde noviembre de 2023. Su paralización se produjo luego de la crisis institucional y ambiental que derivó en el cierre de la operación

El segundo apunta a garantizar que el país obtenga el máximo beneficio económico de la explotación, con resultados que alcancen al conjunto del territorio.

El tercer criterio es la soberanía nacional, con la premisa de que ninguna compañía puede tomar decisiones sobre el territorio, las aguas o el espacio aéreo panameño.

El cuarto establece exigencias de protección ambiental, con controles estrictos, supervisión independiente y acceso público a la información. Por último, cualquier acuerdo deberá ajustarse plenamente a la Constitución y las leyes del país.

Camino a una audiencia pública o consulta popular

First Quantum respaldó también la realización de un proceso de participación pública, que avanzará en paralelo con las conversaciones formales y antes de que se alcance cualquier entendimiento. En el parte de prensa, la empresa afirmó que considera "necesario" garantizar el acceso a información clara y transparente para que la ciudadanía pueda intervenir de manera informada.

La cuestión ambiental será uno de los puntos centrales. La compañía señaló que las observaciones surgidas de la auditoría integral realizada por SGS Global fueron incorporadas a un sistema de seguimiento de cumplimiento en Cobre Panamá. También manifestó su compromiso de trabajar con el Gobierno para asegurar salvaguardas ambientales, supervisión efectiva y monitoreo transparente.

La minera -afirmó en el comunicado- busca que la discusión no quede limitada a las condiciones operativas de la mina. En su comunicado planteó que una salida sostenible debe ofrecer estabilidad de largo plazo a los distintos actores involucrados y generar beneficios económicos concretos para Panamá, a través del empleo, la capacitación laboral, las compras a proveedores locales, la inversión comunitaria y los aportes a la economía.

En ese marco, First Quantum estimó que una eventual reactivación de Cobre Panamá podría generar 6.000 puestos de trabajo directos y otros 30.000 indirectos, además de oportunidades comerciales para unos 2.000 proveedores registrados. Se trata de proyecciones difundidas por la compañía, no de empleos ya comprometidos ni de una previsión asociada a una fecha de reinicio.

La mina se encuentra en una etapa de preservación y gestión segura desde noviembre de 2023. Su paralización se produjo luego de la crisis institucional y ambiental que derivó en el cierre de la operación. El nuevo proceso de diálogo abre una vía para discutir su futuro, pero el resultado dependerá de las condiciones que establezca Panamá y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que supere las objeciones que llevaron a detener el proyecto.

Taca Taca: nueva audiencia pública en la Puna salteña

En paralelo, First Quantum avanza con los procedimientos ambientales y sociales de Taca Taca, su proyecto de cobre, oro y molibdeno ubicado a unos 35 kilómetros de Tolar Grande, en Salta.

La empresa Corriente Argentina S.A. informó que el 12 de noviembre se realizó una nueva audiencia pública de más de cuatro horas con participación de comunidades, autoridades provinciales y municipales, instituciones, organizaciones y otros actores interesados. Las intervenciones y consultas quedaron registradas en el acta correspondiente.

El secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, viajó hasta Tolar Grande para participar de la audiencia púbica de Taca Taca.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la gestión y el cuidado de los recursos hídricos, el monitoreo y control ambiental, la generación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y la participación de las comunidades. También se plantearon inquietudes sobre la protección de la cuenca de Las Burras.

La audiencia concluyó de acuerdo con el procedimiento previsto. Según informó la empresa, las exposiciones y consultas serán consideradas por las autoridades competentes y por la propia compañía, que manifestó su compromiso de responder los planteos y mantener el diálogo con las comunidades durante las siguientes etapas del proceso.

Taca Taca se encuentra entre los proyectos cupríferos más relevantes del país. El último informe técnico elaborado bajo el estándar NI 43-101 consolidó los principales parámetros del yacimiento. Taca Taca cuenta con reservas minerales estimadas en 1.990 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,42% de cobre y 0,09 gramos por tonelada de oro.

El diseño contempla una producción promedio cercana a 290.000 toneladas de cobre anuales durante los primeros diez años, con picos de hasta 323.000 toneladas por año. A lo largo de los 35 años de vida útil, la producción promedio se ubicaría por encima de las 200.000 toneladas anuales.

El cobre no será el único metal recuperado. El proyecto también contempla una producción de oro que podría alcanzar aproximadamente 133.000 onzas anuales durante los primeros diez años, con un promedio de unas 96.000 onzas anuales durante la vida de la mina.

Sin embargo, su potencial excede la producción de cobre: contempla subproductos de oro y molibdeno y, de acuerdo con la descripción difundida por la empresa, podría generar oportunidades de empleo, desarrollo de proveedores, inversión e infraestructura durante más de 35 años.

La compañía presenta al emprendimiento como una iniciativa estratégica para la economía salteña y para el desarrollo de una cadena de valor vinculada con minerales fundamentales para la electrificación y la transición energética. Sin embargo, la audiencia pública constituye una instancia dentro de la evaluación ambiental y no equivale, por sí misma, a una autorización definitiva ni a una decisión de construcción.

A lo largo de los 35 años de vida útil, Taca Taca tendrá una producción promedio por encima de las 200.000 toneladas anuales de cobre.

La estrategia regional de First Quantum

Los dos procesos ponen en primer plano los desafíos que enfrenta First Quantum en la región. Por un lado, la compañía busca construir una salida institucional para Cobre Panamá, una operación que permanece bajo preservación y con exportaciones mínimas autorizadas, cuya eventual reactivación dependerá de un nuevo acuerdo con el Estado panameño. Por otro, continúa con los pasos ambientales y de participación social de Taca Taca.

En paralelo, First Quantum mantiene operaciones productivas en Mauritania y Zambia -donde estuvo Energy Report conociendo las operaciones de la mina Kansanshi en Solwazi y el complejo Trident (minas Enterprise de níquel y Sentinel de cobre) en la localidad de Kalumbila-, además de explorar los depósitos de cobre La Granja y Haquira, en Perú, y Vendaval, un nuevo descubrimiento de cobre y oro salteño ubicado en el oeste de la provincia, cerca del paso Socompa y de la frontera con Chile.

La mina Kansanshi emplea a más de 13.000 personas, de las cuales el 96% son zambianas. La planta donde estuvo Energy Report procesa 25 millones de toneladas por año. En 2024 produjo más de 136.000 toneladas de ánodos de cobre, 35.000 toneladas de cátodos y 43.000 onzas de doré de oro. Sebastián D. Penelli

Para el mercado del cobre, una eventual vuelta de Cobre Panamá tendría implicancias sobre la oferta regional y global. Para Salta, el avance de Taca Taca representa la continuidad de uno de los proyectos con mayor potencial de transformación productiva y de desarrollo de proveedores de la minería argentina.

Por ahora, el dato concreto es que First Quantum abrió una negociación formal por el futuro de su mina panameña y completó una nueva instancia de participación ciudadana para su proyecto salteño de cara a obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y luego presentar un RIGI por más de u$s5.250 millones. Los dos procesos siguen abiertos y todavía deben atravesar definiciones políticas, ambientales y regulatorias antes de traducirse en nuevas etapas de inversión y producción.