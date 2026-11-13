Salta: un fuerte temporal de lluvia y viento causó destrozos, cortes de luz y dejó 150 heridos + Agregar ámbito en









Durante la tarde y noche se registraron intensas lluvias, caída de granizo y ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora.

El fuerte temporal dejó serios destrozos.

Un violento temporal de lluvia y viento afectó el jueves a Encarnación, localidad de Salta, y provocó severos daños y 150 heridos en la ciudad, ubicada en el norte de la provincia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la tarde y noche se registraron intensas lluvias, caída de granizo y ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Imágenes y videos en las redes sociales mostraron árboles arrancados de raíz, postes de energía caídos, techos destruidos y calles inundadas.

La tormenta provocó un corte generalizado del suministro eléctrico desde las 19 del jueves y complicaciones en las comunicaciones. El mismo medio salteño indicó además que durante varias horas los vecinos tuvieron dificultades para comunicarse debido a la falta de señal de telefonía celular. También se registró la explosión de un transformador al momento de un gran corte de luz.

El Tribuno Ante los destrozos y heridos, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia desplegaron un operativo. En ese marco, se articularon intervenciones en terreno para realizar una serie de asistencias a familias afectadas por voladuras de techo.

Por otra parte, se dispuso un operativo de emergencia en el Hospital San Roque de Embarcación, donde se registraron 150 personas heridas que recibieron asistencia médica. Del total de pacientes asistidos se encuentran en proceso de derivación y evaluación cuatro personas con lesiones traumatológicas —con fractura de fémur, fractura de muñeca y lesión en la ingle— y cuatro pacientes con lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo, principalmente en brazos y piernas.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente alerta amarilla para el departamento de General José de San Martín, donde está ubicado Embarcación, por tormentas y ráfagas de viento. Según el parte, la región podría registrar más tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se estiman acumulaciones de lluvia de entre 20 y 50 milímetros. Frente a estas condiciones, el SMN recomienda quedarse en construcciones cerradas, salir solo cuando sea necesario y mantenerse alejado de zonas inundables. También aconseja desconectar los electrodomésticos si entra agua, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Temas Salta

Temporal

Lluvias