Cómo las cucarachas se volvieron una de las plagas más comunes del mundo

Justamente, es la cucaracha alemana la familia más común que se hace presente en casi todos los continentes. Hasta ahora, los orígenes de este bicho eran desconocidos pero, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos lograron explicar la evolución de este insecto: “Se formó como especie debido a su adaptación a entornos creados por humanos”.