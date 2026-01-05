Cómo obtener un descuento de 10% en supermercados gracias a ANSES

El organismo cuenta con diversos programas para ayudar a solventar los gastos cotidianos de sus afiliados.

Hay diversos grupos que también aplican para contar con los beneficios, como las Pensiones No Contributivas o las Asignaciones Universales por Hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con diversos beneficios para que, aquellos jubilados y pensionados afiliados, puedan acceder a descuentos y reintegros en más de 12.000 puntos de venta en todo el país. Su objetivo es aliviar los gastos económicos de los adultos mayores mediante rebajas en supermercados, farmacias y comercios adheridos.

Para los beneficiarios de estos programas, los descuentos en supermercados y comercios adheridos son habituales, y se aplican de manera automática automática al pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión.

El programa de Beneficios Capital Humano de ANSES es una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados, con la única condición de que los beneficiarios deben abonar en el comercio con la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión.

Estos descuentos y reintegros aplican en más de 7.000 comercios, en las principales cadenas de supermercados del país, y en más de 12.000 puntos de ventas en total.

Este programa de beneficios se encuentra disponible para todos los jubilados y pensionados que reciben sus prestaciones a través de ANSES.

Cómo obtener un 5% adicional con una billetera digital

Si los beneficiarios cobran sus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, cuentan con un reintegro extra del 5% adicional, con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000.

El reintegro aplica para las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia.