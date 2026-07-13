Hallaron un cuerpo calcinado y con un balazo en la cabeza en Fuerte Apache: investigan un ajuste de cuentas + Agregar ámbito en









Bomberos que acudieron a apagar un incendio en el barrio Ejército de los Andes descubrieron el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años.

Descubrieron un cadáver calcinado con un balazo en la cabeza en Fuerte Apache.

Un hombre fue encontrado muerto y calcinado este lunes por la tarde en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como "Fuerte Apache", en la localidad bonaerense de Ciudadela. Como el cuerpo presentaría un impacto de bala en la cabeza, la principal hipótesis policial apunta a un presunto ajuste de cuentas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15.30, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela llegó al Nudo 6 del complejo habitacional para apagar un incendio de mediana magnitud y se topó con la víctima envuelta en llamas. El punto exacto, según trascendió, queda casi enfrente del club de fútbol infantil y juvenil Santa Clara, semillero de Carlos Tevez y Thiago Almada.

Una vez sofocado el fuego, los bomberos dieron aviso a la Policía Bonaerense, cuyos efectivos cercaron la zona para preservar la escena hasta la llegada de los peritos de la Policía Científica.

Cómo sigue la investigación del crimen La Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de San Martín dispuso una autopsia para establecer de manera fehaciente la causa de la muerte. En simultáneo, los especialistas trabajan para ponerle nombre a la víctima, un hombre que aparenta tener entre 25 y 30 años.

Los peritos levantan en el lugar rastros de combustible y huellas que permitan acreditar la participación de terceros, mientras que la fiscalía pidió analizar las cámaras de vigilancia municipales emplazadas a unos 50 metros de la escena, con la expectativa de identificar a los sospechosos.

Un dato suma intriga al expediente: vecinos del complejo contaron que durante la madrugada hubo una intensa balacera en las inmediaciones, que atribuyeron a una disputa territorial entre bandas narco. La Justicia, de todos modos, analiza ese episodio en una causa aparte. En el caso intervienen la Comisaría Tres de Febrero 6 de Ciudadela Norte y la fiscalía descentralizada de San Martín, y la pesquisa se concentra ahora en reunir nuevos testimonios que ayuden a reconstruir la mecánica del homicidio.

Temas Policiales