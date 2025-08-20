Cómo saber si un billete es falso tan solo usando la cámara del celular

Las aplicaciones móviles ayudan a combatir este fraude, lo que permite que cualquier usuario, desde comerciantes a particulares, tengan más opciones y tranquilidad en sus transacciones.

Cada vez son más frecuentes los casos de billetes falsos que llegan a manos de las personas y su detección es clave para evitar todo tipo de estafa . Ahora, gracias a las nuevas cámaras de alta resolución de los celulares , es posible verificar los billetes y ya no es una tarea que dependa exclusivamente de equipos bancarios especializados.

En la actualidad, las aplicaciones móviles ayudan a combatir este fraude, lo que permite que cualquier usuario , desde comerciantes a particulares, tengan más opciones y tranquilidad en sus transacciones .

Mediante la cámara de un teléfono celular, es posible revisar detalles de seguridad que resultan invisibles a simple vista , como las microimpresiones, texturas y relieves de los billetes.

Con un simple zoom, se pueden observar letras o números diminutos que, en los billetes falsos, suelen aparecer borrosos o mal definidos . Además, la linterna del teléfono ofrece la posibilidad de iluminar los billetes a contraluz y así revelar marcas de agua, hilos de seguridad y elementos transparentes que suelen estar ausentes o mal ejecutados en falsificaciones .

Otra herramienta muy útil para detectar la veracidad de los billetes, es utilizar aplicaciones especializadas disponibles en la tienda de cada dispositivo.

Una de ellas es Cash Reader Bill Identifier, disponible tanto en Android como en IPhone, que permite al usuario identificar diversos tipos de billetes de más de cien monedas distintas simplemente con apuntar con la cámara de su dispositivo. Los resultados aparecen en tan solo segundos, ya sea confirmando la autenticidad o indicando la falsedad del billete. Sin embargo, La versión gratuita de la aplicación tiene una limitación relevante: solo reconoce ciertos billetes de cada moneda.

Por otro lado, MCT Money Reader, se trata de una alternativa gratuita para Android que permite a sus usuarios contar el valor total de los billetes escaneados y soporta un amplio rango de monedas, desde el peso colombiano y mexicano hasta el dólar estadounidense, euro, yen japonés y yuan chino. Además, la funcionalidad de texto a voz en varios idiomas, sumada a la compatibilidad para situaciones de baja luz gracias al uso del flash, asegura efectividad incluso en condiciones adversas.

celular móvil apps aplicaciones Es útil utilizar aplicaciones especializadas disponibles en la tienda de cada dispositivo. Pexels

Por su parte, iOS cuenta con Counterfeit como alternativapara escanear los billetes, la cual requiere un pago previo para su descarga y ofrece un nivel adicional de seguridad, pensado en especial para empresas y usuarios que manejan grandes volúmenes de efectivo. La segunda, es

Por último, Banknote Scanner, es otra de las alternativas tanto para Android y iOS que permite escanear el billete y obtener en segundos información sobre la denominación, el número de serie y la validez, de manera totalmente gratuita. La misma, además, agrega funciones pensadas para coleccionistas, como el guardado de billetes escaneados y la detección de piezas raras o con numeraciones singulares.