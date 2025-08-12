Alerta estafa: Trenes Argentinos denunció a una banda que cobraba para ingresar a la empresa

La empresa informó que los procesos de selección de personal son gratuitos y se realizan exclusivamente mediante los canales oficiales.

Las autoridades de Trenes Argentinos denunciaron a una banda que estafó a un grupo de personas, luego de cobrarles una suma de dinero para garantizarles un ingreso laboral a la empresa y solicitaron la identificación y posterior detención de los responsables.

La denuncia fue radicada por el área de Asuntos Legales de la empresa ante el Juzgado Federal número 12, a cargo de Ariel Lijo, por los delitos de sustracción de identidad con el fin de defraudar, falsificación de instrumento público y uso de documento falso con el propósito de crear un estado de credibilidad.

Según informó Noticias Argentinas, todo comenzó con el caso de Marina M, una joven que se presentó en las oficinas que la empresa ferroviaria posee en Retiro para incorporarse a trabajar, pese que no había sido contratada.

Entonces, la víctima aseguró que había pagado 80 mil pesos a una persona que se hacía llamar " Lucas", que supuestamente pertenecía a Trenes Argentinos, para que oficiara de intermediario y gestionara su ingreso formal a la empresa.

Según indicó, su vínculo con el supuesto gestor comenzó en febrero de este año a través de una amiga. Entonces, fue derivada a una clínica de la zona oeste del Gran Buenos Aires a realizarse los “estudios pre ocupacionales”.

Fue así como durante varios meses "Lucas" comenzó a postergar en varias ocasiones las fechas de presentación en las sedes administrativas que la empresa posee en Once, Constitución y Retiro. Entonces, el 17 de julio pasado se presentó para aclarar su situación.

La víctima aportó a la denuncia unos chats y direcciones de email en los que la banda ofrecía empleos para áreas como limpieza, administración, seguridad y conducción de trenes. A su vez, enviaba supuestas comunicaciones oficiales con logos y membretes apócrifos, en las que brindaba detalles a los damnificados con el estatus de su situación contractual.

Ante esta situación, Trenes Argentinos explicó que no se encuentra realizando convocatorias ni ingresos a la empresa y que los procesos de selección de personal son gratuitos y se realizan exclusivamente mediante los canales oficiales. Además, aclaró que no es la primera vez que sucede este tipo de engaño, incluso a través de publicaciones en medios de comunicación.