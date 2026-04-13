El Gobierno lanzó un plan de capacitación con vouchers para sectores vulnerables

El Ministerio de Capital Humano puso en marcha el programa Formando Capital Humano -orientado a mejorar la inserción laboral- con cursos alineados a la demanda productiva y un sistema que busca reducir la intermediación y la discrecionalidad en el uso de fondos públicos.

El Gobierno oficializó la creación del programa Formando Capital Humano, una iniciativa destinada a brindar capacitación laboral a personas con dificultades de acceso al empleo formal y mejorar sus oportunidades de inserción y desarrollo profesional .

La medida quedó formalizada a través de la resolución 295/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece una oferta de formación vinculada a las necesidades de distintos sectores económicos. El objetivo es que los beneficiarios puedan acceder a mejores condiciones de empleo, sostener sus puestos actuales o avanzar en proyectos laborales propios.

El programa apunta especialmente a personas con mayores barreras de acceso al mercado de trabajo. En ese marco, se prevé una oferta diversa de cursos y trayectos formativos, con prioridad en aquellas capacitaciones que respondan a demandas concretas del entramado productivo.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implementación de un sistema de vouchers, que permitirá a los participantes elegir directamente las capacitaciones. Según se detalla en la norma, el mecanismo apunta a eliminar intermediaciones y a transparentar la asignación de recursos , promoviendo un esquema de financiamiento orientado a la demanda.

La coordinación estará a cargo del Ministerio de Capital Humano , que articulará con instituciones educativas, organizaciones sociales, sindicatos y empleadores. A su vez, se integrarán las acciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , con el objetivo de consolidar una gestión unificada y descentralizada.

El diseño del programa parte de un diagnóstico sobre los cambios en el mercado laboral, atravesado por procesos como la digitalización, la automatización y el desarrollo de nuevas industrias. En ese contexto, se advierte una creciente demanda de perfiles con habilidades técnicas específicas y competencias adaptadas a entornos innovadores.

La iniciativa también reconoce dificultades estructurales, como la falta de capacitación adecuada y la escasa actualización tecnológica, factores que impactan en la cobertura de puestos en sectores estratégicos. Frente a este escenario, la política busca fortalecer el capital humano y mejorar la productividad, al tiempo que promueve una mayor equidad en el acceso al empleo.

El financiamiento del programa se realizará con partidas del propio Ministerio de Capital Humano, lo que garantizará su continuidad operativa. La implementación y supervisión quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con participación de provincias y municipios.