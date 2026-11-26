Un joven se prendió fuego tras discutir con su expareja y sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo + Agregar ámbito en









El hombre, de 26 años, permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. El episodio ocurrió en una vivienda del barrio Smata, luego de que su expareja rechazara una reconciliación.

Un hombre de 26 años sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo tras prenderse fuego en una vivienda del barrio Smata, en Santiago del Estero. Según declaró su expareja, el episodio ocurrió luego de que ella rechazara retomar la relación.

Un hombre de 26 años permanece internado en terapia intensiva y en estado crítico en el Hospital Regional de Santiago del Estero, luego de sufrir quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo. El episodio ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda del barrio Smata, donde, según el testimonio de su expareja ante la Policía, el joven se prendió fuego después de que ella rechazara retomar la relación.

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El hecho tuvo lugar cerca de las 15 en una casa ubicada en la manzana 33 del complejo habitacional, en la zona sur de la capital provincial. Tras recibir un pedido de asistencia, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 45 acudieron al domicilio para intervenir en la emergencia.

De acuerdo con la declaración de la mujer, de 24 años y propietaria de la vivienda, el joven llegó con la intención de recomponer el vínculo sentimental. Sin embargo, ante la negativa de su expareja, se roció el cuerpo con alcohol y se prendió fuego en el lugar.

Sufrió quemaduras en el 70% del cuerpo y permanece internado en terapia intensiva La situación motivó un llamado de emergencia que derivó en la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE). Los profesionales le brindaron las primeras atenciones y organizaron su traslado inmediato al Hospital Regional, con acompañamiento policial.

Una ambulancia del SEASE acudió al lugar tras el llamado de emergencia. Una vez en el centro de salud, los médicos determinaron que las lesiones comprometían cerca del 70% de la superficie corporal. Por la gravedad de las quemaduras, resolvieron intubarlo y trasladarlo a terapia intensiva, donde permanece bajo vigilancia médica constante y recibe tratamiento especializado.

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