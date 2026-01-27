Cambios importantes en el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 + Seguir en









El organismo previsional ajustó las fechas de pago por los feriados nacionales y definió un nuevo esquema para los beneficiarios.

El organismo tuvo que modificar el calendario de pagos de febrero.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una reorganización en el esquema de depósitos para jubilados y pensionados. Esta medida impacta en el orden habitual de acreditaciones y obliga a revisar las fechas asignadas según cada terminación de documento.

La modificación no altera montos ni condiciones de los beneficios vigentes. El ajuste simplemente modifica el cronograma y se debe a cuestiones operativas que influyen en el funcionamiento bancario durante el segundo mes del año.

jubilados anses.jpg Depositphotos Por qué cambia el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026 La reprogramación se debe a los feriados nacionales de Carnaval, que afectan la actividad administrativa. A pesar del cambio, el esquema se sigue basando en la terminación del DNI. La intención del organismo busca sostener la regularidad de los depósitos y reducir posibles demoras.

La medida cuenta con aval del Poder Ejecutivo y forma parte de una planificación anticipada. De todas formas, el impacto no alcanza a todos por igual. Quienes reciben el ingreso mínimo casi no perciben variaciones, mientras que los beneficiarios con montos superiores si lo van a notar.

Jubilados y pensionados: cuándo cobro en febrero 2026 El cronograma ya quedó definido y los depósitos se realizan en los bancos habilitados.

Haberes mínimos Documentos finalizados en 0: lunes 9

Documentos finalizados en 1: martes 10

Documentos finalizados en 2: miércoles 11

Documentos finalizados en 3: jueves 12

Documentos finalizados en 4: viernes 13

Documentos finalizados en 5: miércoles 18

Documentos finalizados en 6 y 7: jueves 19

Documentos finalizados en 8 y 9: viernes 20 Haberes superiores al mínimo Documentos finalizados en 0 y 1: lunes 23

Documentos finalizados en 2 y 3: martes 24

Documentos finalizados en 4 y 5: miércoles 25

Documentos finalizados en 6 y 7: jueves 26

Documentos finalizados en 8 y 9: viernes 27

