Cambios importantes en el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una reorganización en el esquema de depósitos para jubilados y pensionados. Esta medida impacta en el orden habitual de acreditaciones y obliga a revisar las fechas asignadas según cada terminación de documento.
El organismo previsional ajustó las fechas de pago por los feriados nacionales y definió un nuevo esquema para los beneficiarios.
La modificación no altera montos ni condiciones de los beneficios vigentes. El ajuste simplemente modifica el cronograma y se debe a cuestiones operativas que influyen en el funcionamiento bancario durante el segundo mes del año.
Por qué cambia el calendario de pagos de ANSES en febrero 2026
La reprogramación se debe a los feriados nacionales de Carnaval, que afectan la actividad administrativa. A pesar del cambio, el esquema se sigue basando en la terminación del DNI. La intención del organismo busca sostener la regularidad de los depósitos y reducir posibles demoras.
La medida cuenta con aval del Poder Ejecutivo y forma parte de una planificación anticipada. De todas formas, el impacto no alcanza a todos por igual. Quienes reciben el ingreso mínimo casi no perciben variaciones, mientras que los beneficiarios con montos superiores si lo van a notar.
Jubilados y pensionados: cuándo cobro en febrero 2026
El cronograma ya quedó definido y los depósitos se realizan en los bancos habilitados.
Haberes mínimos
Documentos finalizados en 0: lunes 9
Documentos finalizados en 1: martes 10
Documentos finalizados en 2: miércoles 11
Documentos finalizados en 3: jueves 12
Documentos finalizados en 4: viernes 13
Documentos finalizados en 5: miércoles 18
Documentos finalizados en 6 y 7: jueves 19
Documentos finalizados en 8 y 9: viernes 20
Haberes superiores al mínimo
Documentos finalizados en 0 y 1: lunes 23
Documentos finalizados en 2 y 3: martes 24
Documentos finalizados en 4 y 5: miércoles 25
Documentos finalizados en 6 y 7: jueves 26
Documentos finalizados en 8 y 9: viernes 27
