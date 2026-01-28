La noticia que muchos estaban esperando: ANSES habilitó una nueva forma de cobrar los planes sociales + Seguir en









El organismo previsional dio a conocer una nueva forma para que sus beneficiarios cobren los haberes mensuales, correspondientes a cada prestación.

Cada beneficiario deberá declarar expresamente ante el organismo que desea recibir sus pagos mensuales a través de este medio de pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva medida de cobro para que sus afiliados reciban los haberes de las distintas prestaciones sociales. Desde esta semana, los beneficiarios podrán contar con una reciente adherida billetera virtual, que se sumará a la lista de medios de cobro ya existentes dentro del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La posibilidad de recibir los haberes mensuales a través de billeteras virtuales se había dispuesto durante el año pasado, cuando la organización habilitó a Mercado Pago como forma de cobro. En octubre, ya casi un millón de afiliados cobraban sus prestaciones a través de un medio digital, lo que apuntaría a que el organismo seguiría sumando opciones virtuales a sus facilidades.

ANSES gente.webp La nueva billetera virtual habilitada para cobros de ANSES En esta oportunidad, la billetera virtual que ahora estará habilitada para que los afiliados de ANSES cobren sus haberes es Naranja X. Para cobrar sus haberes a través de este medio, cada beneficiario deberá declarar expresamente ante el organismo que desea recibir sus pagos mensuales a través del mismo.

Por el momento, la opción de cobrar a través de una billetera digital se encuentra habilitada para aquellos que reciban la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignaciones por Embarazo, Asignaciones de Pago Único, Prestación Alimentar, Programa Hogar y Vouchers Educativos.

Desde Naranja X señalaron que “para muchas familias, el momento de cobrar una asignación implica organizar gastos, priorizar pagos y planificar la semana. Contar con una herramienta fácil e intuitiva para simplificar ese proceso representa una gran ayuda”.

Cuándo cobro ANSES en febrero 2026: calendario de pagos Según el último número de DNI de cada afiliado, las fechas de cobro son: Jubilados y pensionados con haber mínimo: En febrero cobrarán $359.079, que con el bono alcanza los $429.079. El calendario quedó establecido de la siguiente manera: DNI terminado en 0: lunes 9

DNI terminado en 1: martes 10

DNI terminado en 2: miércoles 11

DNI terminado en 3: jueves 12

DNI terminado en 4: viernes 13

DNI terminado en 5: miércoles 18

DNI terminado en 6: jueves 19

DNI terminado en 7: viernes 20

DNI terminado en 8: lunes 23

DNI terminado en 9: martes 24 Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: Los pagos se concentran en la última parte del mes: DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo. Pensiones No Contributivas (PNC): Como ocurre habitualmente, este grupo es el primero en cobrar y no se ve afectado por los feriados: DNI terminados en 0 y 1: lunes 2.

DNI terminados en 2 y 3: martes 3.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero.

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero.

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero.

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero.

Temas ANSES