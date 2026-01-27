Asignaciones Familiares ANSES: el Gobierno confirmó aumento de 2,85% y definió los montos de febrero + Seguir en









La suba se formalizó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y se ajusta al último dato de inflación de diciembre. El incremento alcanza a la AUH, la Asignación por Embarazo y al resto de las prestaciones previstas en la Ley 24.714.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,85% en las asignaciones familiares, que comenzará a regir a partir de febrero, en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC correspondiente a diciembre. El ajuste replica el mismo porcentaje aplicado días atrás a las jubilaciones y pensiones, en el marco del esquema de actualización mensual de las prestaciones sociales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las prestaciones comprendidas en la Ley 24.714. El régimen incluye a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de pensiones no contributivas por invalidez, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

FOTO ANSES CON BILLETES.webp Aumentan las Asignaciones Familiares de ANSES: cuánto suben en febrero Con la actualización, la AUH pasará a ser de $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo se elevará a $121.818,42. En este último caso, ANSES recordó que el 80% del monto se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida de manera anual, una vez presentada la libreta con los controles de salud correspondientes.

La resolución también actualizó los montos de las asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, cuyos valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona geográfica. En los tramos de menores ingresos, los montos generales para la asignación por hijo y prenatal quedaron en $64.554, mientras que en las zonas diferenciales del país los importes pueden superar los $139.000. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores generales parten desde $93.844 y alcanzan hasta $210.186, con cifras más elevadas en las zonas 2, 3 y 4.

Resolución 23/2026 aumento asignaciones familiares febrero Además, ANSES actualizó los valores de las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, que se pagan por única vez. En febrero, la asignación por nacimiento será de $75.246, la de adopción ascenderá a $449.888 y la correspondiente a matrimonio se fijó en $112.668, sin diferencias por zona.

Por último, la Ayuda Escolar Anual también fue alcanzada por el incremento y quedó establecida en $42.039 para el valor general, con montos superiores en las zonas diferenciales, que llegan hasta $83.797. Desde el organismo aclararon que quienes tengan un ingreso individual superior a $2.646.379 quedarán excluidos del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del grupo familiar no supere el tope máximo vigente.