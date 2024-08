Confirmado: no habrá fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto

Pese al pedido de la Cámara Argentina de Turismo, el Gobierno ratificó que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín no se pasará al al viernes 16 ni al lunes 19.

El Gobierno definió no mover la fecha del feriado.

El Gobierno confirmó que el feriado del 17 de agosto, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, se mantendrá el sábado y no se no se trasladará al viernes 16 y tampoco al lunes 19, por lo que no habrá fin de semana largo.