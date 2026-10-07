Confirman nuevo feriado en la provincia de Buenos Aires antes del 12 de octubre

Los feriados de octubre traen una nueva fecha de descanso para algunos vecinos de la provincia de Buenos Aires. La jornada cae antes del 12 de octubre y abre la posibilidad de un fin de semana más largo en una parte del territorio bonaerense.

No será igual para todos ni tendrá el mismo alcance en cada actividad. La clave está en qué municipios y localidades quedan incluidos y quiénes podrán tomarse el día.

La Resolución 467/2026 estableció las jornadas no laborables correspondientes a distintas celebraciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza a empleados de la administración pública y trabajadores del Banco Provincia, mientras que para el sector privado el descanso es optativo.

Dentro de ese calendario de feriados aparece Escobar , que celebra cada 8 de octubre el aniversario de la creación del partido. La fecha recuerda la sanción de la Ley 6.068 en 1959, cuando el distrito obtuvo su autonomía sobre territorios que hasta entonces pertenecían a Tigre y Pilar.

Este año, tanto los festejos como el asueto administrativo fueron trasladados al viernes 9 de octubre . El cambio dejó el día pegado al sábado 10, domingo 11 y al feriado nacional del lunes 12.

Municipios y localidades beneficiadas con el fin de semana largo

Aunque la resolución contempla distintos municipios y localidades durante octubre, Escobar es el distrito que consigue un descanso extendido antes del 12. El traslado del aniversario del jueves 8 al viernes 9 permite sumar una jornada al fin de semana.

Para quienes estén alcanzados serán cuatro días consecutivos sin actividad habitual: viernes, sábado, domingo y lunes. La medida se aplicará en todo el partido y no únicamente en Belén de Escobar, su ciudad cabecera.

En 2026 se cumplen 67 años desde la creación del distrito. A diferencia de otras celebraciones locales incluidas en el calendario provincial, esta quedó ubicada justo antes del fin de semana y del descanso nacional del 12 de octubre.

No todos podrán disfrutar de esta jornada, pero quienes puedan tendrán la posibilidad de tener un descanso extendido. Freepik

A quiénes alcanza el asueto: empleados públicos, Banco Provincia y sector privado

El viernes 9 será no laborable para los empleados de la Administración Pública provincial y del Banco de la Provincia de Buenos Aires alcanzados por la medida. La resolución establece un tratamiento distinto para el resto de las actividades.

En la industria, el comercio y otros empleos privados, el descanso será optativo. Esto significa que el día libre dependerá de la decisión de cada empleador y no funcionará como un feriado obligatorio para todos los trabajadores.

También permanecerán cerradas las dependencias municipales y no habrá clases en escuelas públicas ni privadas del distrito. Las guardias sanitarias de 24 horas funcionarán con normalidad, mientras que la recolección de residuos y ramas mantendrá su frecuencia habitual.