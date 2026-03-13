Confirman que no habrá cambios de la VTV en Provincia pese a la reforma nacional + Seguir en









Mientras que la gestión de Javier Milei estableció la extensión de los plazos de revisión y la descentralización del trámite, la administración bonaerense optó por no adherir a estos cambios.

Tras el anuncio de la reforma nacional en la VTV, el gobierno de Axel Kicillof confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá su esquema actual sin cambios.

Esta semana se oficializaron los cambios en la VTV a nivel nacional tras su publicación en el Boletín Oficial, una medida respaldada por el ministro Federico Sturzenegger. No obstante, la Provincia de Buenos Aires confirmó que no se adherirá a esta reforma. Esto significa que en territorio bonaerense, incluyendo ciudades como Mar del Plata, el sistema de verificación continuará operando sin modificaciones.

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General Pueyrredon sigue contando con solo dos plantas de VTV, Saavedra y Batán, una cifra que quedó chica frente al aumento del parque automotor. El nuevo esquema de Javier Milei busca modernizar el sistema: la intención es habilitar más centros de verificación, abaratar el trámite y modificar las frecuencias de los controles.

Embed La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos.

La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años. — VTVinfo (@VTVinfo) March 13, 2026 El Decreto 196/2025 introduce modificaciones en la revisión vehicular. Primero, se extiende el plazo para la verificación inicial a cinco años desde el patentamiento. Posteriormente, los autos de entre cinco y diez años deberán revisarse cada dos años, manteniendo la obligatoriedad anual solo para aquellos que superen la década de antigüedad.

Asimismo, la normativa busca liberalizar el servicio al permitir que talleres y concesionarios privados funcionen como centros de inspección, siempre que cumplan con el equipamiento técnico. Además, se simplificaría el proceso al eliminar el Informe de Configuración de Modelo (ICM), suprimiendo así, un trámite y un costo extra para quienes realicen modificaciones en sus vehículos.

La Provincia no aplicará la reforma de la VTV impulsada por Nación Tras el anuncio de la reforma nacional en la VTV, el gobierno de Axel Kicillof confirmó que la provincia de Buenos Aires mantendrá su esquema actual sin cambios.

Desde el Gobierno provincial señalaron que no está en análisis avanzar con esos cambios. “Es muy necesaria la VTV como funciona en la actualidad. Necesitamos mantener los controles en medio de la desinversión que hace Nación en las rutas del país”, expresaron. La cartera de Desregulación, liderada por Sturzenegger, explicó que estas modificaciones buscan agilizar el trámite y abaratar los costos para los usuarios. Al sumar nuevos centros de inspección, la meta oficial es fomentar la competencia y facilitar el acceso al servicio. Sin embargo, desde la Provincia sostuvieron que sería “un riesgo” habilitar a cualquier taller a realizar los controles.