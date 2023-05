Confirmaron que abrirán la tablet de Natacha Jaitt

Sin embargo, el hermano de la víctima reconoció: "Esto no nos sirve . El equipo pasó durante casi 5 años, por las manos de la Policía Bonaerense, Policía de la Ciudad de Bs As, Gendarmería y la Justicia ", dijo en diálogo con TN.

Por su parte, Luis Ventura admitió haber visto él mismo el contenido del dispositivo: "Voy a decir una cosa, no sé si es el mismo aparato o no pero yo vi, en Honduras y Fitz Roy, material que había en una tablet. Ella vino a ofrecerme y me dijo ‘tengo esto para mostrarte’", comenzó contando el periodita en diálogo con A la Tarde.