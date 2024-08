Conflicto de los colectivos: la empresas reducirán los servicios desde el domingo

Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) , confirmó la reducción de servicios ante un eventual escenario de quita de subsidios: "No se publicó la redeterminación de costos del sistema, que de ahí sale la cuenta de los subsidios y que no se actualiza desde abril. Lo que vamos a hacer es reducir los servicios nocturnos como una forma preventiva de evitar una parálisis total".

"Aumentar no podríamos aunque quisiéramos porque las empresas no tienen esa potestad. La Secretaría de Transporte de la Nación es la única que puede tocar el precio de la tarifa. Si no tenemos potestad y no vienen los subsidios, la tercera opción es que las empresas van a tener que o reducir servicios o no se van a poder pagar salarios, lo que implicaría un conflicto sindical y una parálisis del sistema", agregó.

En este marco, de no mediar imprevistos, las empresas de colectivos realizarían una reducción de los servicios ante la quita de subsidios y el inminente traspaso que prepara la gestión de Javier Milei.

Los puntos de conflicto entre Ciudad y Nación por los colectivos

La modificación de la norma implicaría el traspaso de distintas facultades sobre el transporte y sus recorridos, lo que incluye además la delegación de los costos de esas líneas de colectivos.

Se realizarían los siguientes cambios: el transporte pasaría de la órbita de la Nación a la de la Ciudad y se contempla el traspaso de los atributos para definir recorridos, frecuencias y tarifas.

La medida también podría desembocar en un aumento los pasajes y el retiro de financiamiento del boleto integrado de la Red SUBE (para quienes hacen más de un viaje en un rango de dos horas). En total, se prevén gastos por más de $8.500 millones por mes.