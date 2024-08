Conflicto con los colectivos: incertidumbre entre las empresas, mientras se define qué pasará con el boleto y los subsidios

El conflicto entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación se acrecienta en las últimas horas: el Ejecutivo de Javier Milei sostiene que este domingo suspenderá el subsidio a los colectivos y la situación más crítica se centra en la Ciudad de Buenos Aires. Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), aseguró en declaraciones con Radio 10 que "si no se llega a una solución, las empresas no tendrán dinero para pagar salarios".

Fusaro: "Si la situación no se concreta, las empresas no podrán pagar salarios"

En declaraciones a Radio 10, Fusaro detalló el panorama negativo para las empresas y ahondó en la incertidumbre del sector de cara a la próxima semana: "La situación para nosotros es la misma, todavía no sabemos qué va a pasar la semana que viene. La situación más crítica la tenemos en las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las famosas 31 líneas que circulan por CABA porque ahí el gobierno nacional dijo que el jefe de Gobierno Jorge Macri debe asumir los subsidios y la Ciudad lo que dice es que se decida el traspaso total de la jurisdicción de las 31 líneas para hacerse cargo de eso".

Paro 9 de Mayo 2024 Colectivos Dota Retiro Sigue el conflicto entre CABA y Nación por el subsidio al Transporte. Mariano Fuchila

En esa línea, Fusaro señaló que "el escenario es que la semana que viene no sabemos quién va a pagar la totalidad de los subsidios para que circulen las líneas y, si esa situación no se concreta, las empresas no van a tener dinero para pagar salarios".

"Aumentar no podríamos aunque quisiéramos porque las empresas no tienen esa potestad. La Secretaría de Transporte de la Nación es la única que puede tocar el precio de la tarifa. Si no tenemos potestad y no vienen los subsidios, la tercera opción es que las empresas van a tener que o reducir servicios o no se van a poder pagar salarios, lo que implicaría un conflicto sindical y una parálisis del sistema", agregó.

Luis Caputo respondió a Jorge Macri por los subsidios a los colectivos: "No es un tema nacional"

El Ministro de Economía, Luis Caputo, le contestó a Jorge Macri en medio del conflicto entre CABA y la Nación por los subsidios a los colectivos y el fin de la red SUBE: "Es un tema de Ciudad exclusivamente, como lo es en todas las provincias", afirmó el economista.

De esta manera, Caputo aseguró que la decisión del gobierno "iguala la situación que existe en todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia de Buenos Aires". Sobre los subsidios que debería incorporar la ciudad - que según Macri es del 55% sobre el total - el ministro fue contundente: "Es plata que sí puede absorber tanto Provincia como Ciudad".