Conmoción en Chubut: murió Ekatherina, la nena de 3 años que esperó por un trasplante de corazón

Oriunda de Comodoro Rivadavia falleció tras complicaciones en su salud mientras esperaba un trasplante de corazón. Tenía tres años.

Ekatherina, la nena de tres años que esperaba un trasplante de corazón, murió tras sufrir múltiples complicaciones que hicieron imposible la operación. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales, quienes destacaron que "en el fondo de mi corazón que estás bien", en un mensaje que emocionó a toda la comunidad.

Con una foto emotiva, sus padres compartieron todo su cariño: “A cada uno que pasó por tu vida le enseñaste algo, definitivamente viniste a cumplir con una misión hermosa. Generar empatía, consciencia y acercarnos más al AMOR porque esa palabra te define Eka, AMOR. Te fuiste de este mundo pura, sin cometer un solo pecado. Te fuiste limpia, en paz y tranquila, y así te recibieron en el cielo. Te amamos tanto, nos duele. Pero también nos da paz”, concluyó el posteo.

Una vida marcada por la lucha Oriunda de Comodoro Rivadavia, Ekatherina nació con hipoplasia de ventrículo izquierdo, una cardiopatía congénita severa que la mantuvo en constante tratamiento y hospitalización. Durante tres años esperó un trasplante de corazón, pero la semana pasada, tras múltiples complicaciones, la posibilidad quedó descartada definitivamente.

“Hasta hace un mes Eka era una nena que transitaba la enfermedad bien, pero sufrió múltiples accidentes cardiovasculares y no volvió a ser la misma. Le surgieron problemas en los intestinos, escaras en la piel y, lo más complejo, un daño neurológico severo. Murieron muchas partes de su cerebro”, relató su mamá, Anastasia, a TN.

Y agregó: "Se levantaba todos los días con ganas de bailar. Y eso nos hacía bailar a nosotros. Nunca quiso rendirse, siempre quiso vivir sonriendo". Solidaridad y acompañamiento La historia de Ekatherina generó una red de solidaridad en la Patagonia y Buenos Aires. Hubo rifas, colectas, campañas y abrazos frente al Hospital Italiano. Vecinos, amigos y desconocidos se unieron en un gesto de amor que aún sostiene a la familia, quienes solicitaron una última colaboración para cubrir el velorio.

