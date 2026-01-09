Control en fronteras: detuvieron en Corrientes a un venezolano vinculado al Tren de Aragua + Seguir en









El arresto se produjo durante un operativo de control en Ituzaingó. El sospechoso habría ingresado al país de manera irregular y quedó a disposición de la Justicia.

Prefectura Naval identificó y detuvo a un ciudadano venezolano presuntamente vinculado al Tren de Aragua durante un control fronterizo.

En el marco del refuerzo de los controles en los pasos fronterizos del país, efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, a un ciudadano venezolano presuntamente vinculado a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado a la Argentina de manera irregular a través de la provincia de Salta y fue identificado durante un operativo de control dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional, en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad fronteriza.

Refuerzo de los controles en las fronteras Tras la reciente detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, remarcó que el refuerzo de los controles tanto en fronteras terrestres como en aeropuertos responde a una decisión política del presidente Javier Milei, orientada a impedir el ingreso al país de personas vinculadas al régimen venezolano y a organizaciones delictivas.

tren de aragua Durante el procedimiento de identificación, el ciudadano venezolano manifestó haber transitado por distintos países antes de arribar a la Argentina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, y expresó su intención de cruzar hacia Paraguay.

Sin embargo, a partir del análisis de registros internacionales aportados por organismos de seguridad extranjeros, las autoridades judiciales lo vincularon con la estructura criminal del Tren de Aragua.

Luego de las actuaciones administrativas correspondientes realizadas por la Prefectura Naval y la Justicia local, y momentos antes de que el imputado abordara un ómnibus con destino a la ciudad de Posadas, se dispuso su detención preventiva por un plazo de ocho horas. La medida fue ordenada por la fiscal Tamara Ahumada Pourcel, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Corrientes.

Temas Corrientes

Venezuela