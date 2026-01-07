Comenzó la peregrinación por el Gauchito Gil en Corrientes con un fuerte dispositivo de seguridad

La provincia dispuso a más de 400 efectivos para la conmemoración de la muerte del santo. El plan de seguridad regirá hasta después de terminada la festividad.

La provincia de Corrientes activó un fuerte dispositivo de seguridad por las celebraciones al Gauchito Gil, comenzadas ayer. Con más de 400 efectivos activos, se dio inicio a las festividades en honor al 148° Aniversario del fallecimiento del santo popular.

Cerca de 450 efectivos dependientes de distintas áreas dieron inicio al Plan de Seguridad desde la tarde de ayer para conmemorar el fallecimiento de Antonio Cruz Mamerto Gil Núñez , conocido como Gauchito Gil.

Alrededor de las 18:00, sobre Ruta Nacional N.º 123 a la altura del km 101, frente al predio del Gauchito Gil, se realizó una formación especial con gran parte del personal policial afectado al servicio , contando con la presencia del Subjefe de Policía, comisario general Walter Darío Aceval, y demás jefes de la fuerza provincial, indicó Corrientes Hoy.

Luego de la presentación, se instalaron los puestos fijos y móviles en distintos sectores estratégicos. El plan de seguridad se implementa antes, durante y después de todas las actividades previstas en la zona del predio del Gaucho Gil en las proximidades al acceso a la ciudad de Mercedes.

El dispositivo se articula con el "Plan Integral de Seguridad Vial Verano 2025/2026" y cuenta con la colaboración de fuerzas nacionales y organismos como:

Gendarmería Nacional;

Defensa Civil;

Agencia Nacional de Seguridad Vial;

Vialidad Provincial;

DPEC;

Bomberos voluntarios;

Cruz Roja Argentina;

Municipios y Salud Pública

Quién fue el Gauchito Gil

Cada 8 de enero se conmemora el Día del Gauchito Gil, jornada en la que miles de devotos realizan peregrinaciones, oraciones y ofrendas en honor a este santo popular, uno de los más queridos en la Argentina. El gaucho Antonio Gil Núñez nació en 1840 en Pay Ubre, cerca de Mercedes, y se entiende que peleó en la Guerra de la Triple Alianza y luego fue reclutado para formar parte de las milicias proviciales.

La leyenda cuenta que Ñandeyara, el dios guaraní, se le apareció en los sueños y le dijo: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. El Gauchito no lo dudó más y desertó del Ejército. Esa rebeldía, y conquistar a la mujer que pretendía un comisario, fueron algunos de los motivos de su sentencia de muerte.

Tras mantenerse un tiempo al margen de la ley y resguardado, finalmente fue capturado cerca de Mercedes y asesinado un 8 de enero de 1878. Según la creencia, antes de morir, el Gauchito miró a los ojos al coronel que iba a matarlo y le aseguró: "Con la sangre de un inocente se curará a otro inocente".

Cuando el coronel regresó a su casa, encontró a su hijo moribundo. Recordó entonces las palabras de Gil y regresó al lugar de la ejecución. Juntó los restos de tierra con sangre y se la untó al niño. Milagrosamente, el menor se curó.

En su memoria, cada 8 de enero los fieles se dirigen a su santuario, ubicado en la ruta nacional 123, para expresarle su devoción y rezarle.