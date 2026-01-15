Cómo presentar la Libreta AUH 2025 de ANSES y hasta cuándo hay tiempo

El organismo confirmó una prórroga importante y detalló el proceso online para acceder al monto retenido el año anterior.

Antes de empezar con el nuevo ciclo lectivo, miles de familias deben cumplir con un requisito fundamental para cobrar la totalidad del beneficio otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) destinado a niñas, niños y adolescentes. Este paso permite acreditar todos los controles médicos, de vacunación y escolaridad obligatoria.

Con el objetivo de garantizar el acceso al complemento acumulado durante todo el 2025, el ente previsional nacional anunció que extiende el plazo para concretar el trámite.

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano informaron que se mantiene vigente la extensión para entregar la documentación correspondiente al ciclo 2025. La nueva fecha límite es el 31 de marzo de 2026 .

Gracias a esta prórroga, quienes cobran la asignación tienen un margen adicional para cobrar el 20% retenido durante 2024. Ese monto se acumula de manera mensual y solo se libera una vez que se acredita el cumplimiento de salud, educación y vacunación. El trámite es obligatorio y también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual .

La gestión puede completarse de forma virtual a través de la plataforma mi ANSES, tanto desde la página web como desde la aplicación oficial. El sistema genera el único formulario válido, que después tiene que ser firmado por las autoridades correspondientes.

Los pasos son muy fáciles, primero se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Después dentro del apartado Hijos, se revisan los datos cargados de cada menor a cargo. Si alguna sección figura incompleta, se descarga el formulario para imprimirlo.

Una vez firmado por la escuela y el centro de salud, se toma una foto clara del documento. La imagen debe mostrar las cuatro esquinas, estar bien iluminada, no superar los 3 MB y guardarse en formato JPG. El último paso consiste en subir el archivo desde la misma plataforma y esperar el mail de confirmación.

Quienes no puedan completar el proceso online tienen la opción de acercarse sin turno previo a una oficina del organismo o a los operativos territoriales.

Aumenta la AUH de ANSES en febrero 2026

Tras conocerse el índice de inflación de diciembre, se confirmó una actualización del 2,8% para las asignaciones familiares a partir de febrero de 2026. Con este ajuste, el valor general por hijo pasa a $129.096, aunque el pago directo es de $103.276,80, que corresponde al 80%.

En el caso de hijos con discapacidad, el monto sube a $420.354 y el cobro mensual llega a $336.283,20. El porcentaje restante queda retenido hasta cumplir con el requisito anual.