Córdoba confirmó el calendario escolar 2027: cuándo empieza y termina el próximo ciclo lectivo + Agregar ámbito en









El Ministerio de Educación difundió las fechas para docentes y estudiantes, vacaciones de invierno y el cierre de actividades en las escuelas.

La planificación contempla el regreso de los equipos docentes en febrero y dos semanas de descanso durante las vacaciones de invierno.

La provincia de Córdoba ya tiene definido el calendario escolar para 2027. El Ministerio de Educación definió el cronograma a través de la Resolución 197, publicada en el Boletín Oficial, con las fechas de vuelta de docentes y directivos, comienzo de clases, vacaciones de invierno y fin del ciclo lectivo.

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La planificación alcanza a los niveles Inicial, Primario y Secundario, además de las modalidades educativas contempladas en el calendario provincial. Así, las familias pueden anticipar el principio del próximo año, organizar las vacaciones y conocer cuándo terminará la actividad escolar.

Magnific Córdoba: ciclo lectivo 2027 El cronograma establece que el lunes 1 de marzo va a ser el primer día de clases para los distintos niveles educativos de Córdoba. Sin embargo, el movimiento en las escuelas empieza antes: el lunes 15 de febrero está previsto el reintegro de docentes y directivos, que deberán retomar sus tareas para preparar el inicio del año.

Entre ambas fechas se desarrollarán instancias de exámenes y el período de ambientación. Estas jornadas permiten organizar el funcionamiento de las instituciones, acompañar a los estudiantes que deben rendir materias y preparar la incorporación de quienes empiezan una nueva etapa educativa. Las fechas principales del calendario 2027 son:

15 de febrero: reintegro de docentes y directivos

1 de marzo: inicio de clases en los distintos niveles

8 de julio: finalización de la primera etapa del ciclo lectivo

Del 12 al 23 de julio: receso escolar de invierno

17 de diciembre: finalización de clases para Inicial, Primario, Secundario y modalidades El descanso de invierno tendrá una duración de dos semanas. Las actividades escolares se interrumpirán el lunes 12 de julio y se van a retomar una vez concluido el receso, el lunes 26. La fecha coincide con el período habitual de vacaciones de invierno, aunque cada jurisdicción define su propio calendario.

Otro punto importante es el cierre de la primera etapa del año, previsto para el 8 de julio. Esa fecha marca el final del primer tramo del ciclo lectivo, antes de las vacaciones. Después del descanso, las escuelas retomarán las actividades para completar el segundo período hasta diciembre. El fin del calendario está definida para el viernes 17 de diciembre. La fecha comprende a los niveles Inicial, Primario y Secundario, así como a las modalidades incluidas en la resolución. Por lo tanto, el cronograma contempla algo más de nueve meses de actividad escolar, desde el inicio de marzo hasta la segunda mitad de diciembre. Magnific Cuándo terminan las clases en 2026 Antes de empezar a organizar el próximo año, las familias cordobesas todavía tienen que atravesar el tramo final del calendario vigente. En 2026, las clases terminan el viernes 18 de diciembre. La fecha alcanza a los niveles Inicial, Primario y Secundario, además de las modalidades comprendidas en el régimen común. Córdoba se encuentra entre las jurisdicciones que concluyen las actividades ese viernes, junto con la mayor parte del país. El cierre de diciembre no significa que todos los estudiantes terminen sus obligaciones académicas ese mismo día. Quienes tengan materias o contenidos pendientes deberán participar de las instancias de evaluación previstas después de la finalización de las clases regulares.

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