Un estudio detectó que las restricciones estrictas equivalen a sumar entre una y dos semanas de clases al año.

El estudio analizó la evolución académica de 3,3 millones de estudiantes de entre tercer y décimo grado en Estados Unidos.

El uso de celulares en las aulas volvió a quedar bajo la lupa después de que una investigación realizada en Estados Unidos detectara mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes que asisten a escuelas con prohibiciones estrictas. El análisis siguió a 3,3 millones de alumnos entre 2021 y 2026 y encontró avances en matemática y lectura.

El trabajo, publicado por el Centro de Investigación de Políticas Educativas de Harvard , comparó los resultados de estudiantes de establecimientos que restringen el acceso a los teléfonos durante toda la jornada con los de escuelas similares que no aplican esas medidas. Las mejoras registradas equivalen a incorporar entre una y dos semanas adicionales de aprendizaje por año.

La investigación abarcó a alumnos de tercer a décimo grado de 4.600 escuelas estadounidenses. Para medir los cambios, los especialistas utilizaron los resultados de las pruebas MAP, que permiten observar la evolución académica entre el otoño y la primavera de cada ciclo lectivo.

Uno de los principales hallazgos fue que las restricciones más estrictas produjeron los mejores resultados. En esos establecimientos, los estudiantes debían guardar sus dispositivos en fundas con cierre durante toda la jornada, sin posibilidad de acceder a ellos. Las mejoras aparecieron tanto en matemática como en lectura y alcanzaron a alumnos con distintos niveles de desempeño.

El avance anual permitió recuperar aproximadamente la mitad de la pérdida de aprendizaje que experimentaba un estudiante promedio antes de la pandemia. De todos modos, los investigadores advirtieron que los resultados son modestos y que las prohibiciones, por sí solas, no alcanzan para revertir el deterioro educativo acumulado durante los últimos años.

Las restricciones más estrictas obligan a guardar los teléfonos en fundas con cierre durante toda la jornada escolar.

En lectura también se observó una reducción en la cantidad de estudiantes cuyos puntajes retrocedieron durante el año escolar. Los especialistas consideran que esta área puede verse especialmente perjudicada por las pantallas, debido a que requiere períodos prolongados de concentración y a que el tiempo dedicado a los dispositivos suele desplazar momentos que podrían destinarse a leer.

Las diferencias con investigaciones anteriores

Los resultados aportan nuevos elementos a un debate que hasta ahora presentaba conclusiones dispares. Un estudio realizado en un distrito de Florida en 2025 había encontrado pequeños aumentos en las calificaciones durante el segundo año de aplicación de las restricciones. Otro análisis, basado en promedios de escuelas de todo el país, no había detectado mejoras estadísticamente significativas.

La nueva investigación se diferenció por analizar los resultados individuales de los estudiantes, utilizar una misma prueba y seguir su evolución durante el año lectivo en establecimientos de todo Estados Unidos. De esta manera, pudo identificar variaciones que otros trabajos no habían logrado establecer con el mismo nivel de precisión.

Los especialistas también señalaron que los efectos positivos podrían acumularse con el paso del tiempo. Así como el deterioro académico se profundizó gradualmente durante varios años, las mejoras podrían crecer si las restricciones se mantienen de manera sostenida.

Cómo se aplican las restricciones en EEUU

Actualmente, 46 estados estadounidenses cuentan con prohibiciones o limitaciones para el uso de celulares en las escuelas. Sin embargo, las reglas cambian según cada jurisdicción y establecimiento. Algunas instituciones exigen guardar los dispositivos bajo llave durante toda la jornada, mientras que otras permiten tenerlos encima, utilizarlos durante el almuerzo o acceder a ellos entre clases.

El estudio encontró que las medidas menos estrictas, basadas en la confianza de que los alumnos no utilizarán sus teléfonos durante las clases, también estuvieron asociadas con mejoras. Sin embargo, los investigadores aclararon que tienen menos certeza sobre esos resultados porque las escuelas que aplican esas políticas pueden presentar otras diferencias respecto de las que no lo hacen.

Un total de 46 estados estadounidenses cuenta con normas que limitan el uso de celulares en las escuelas. Magnific

La masificación de los teléfonos inteligentes es una de las hipótesis que se utilizan para explicar el retroceso de los resultados académicos en Estados Unidos, que comenzó a mediados de la década de 2010. Para 2018, casi todos los adolescentes tenían un dispositivo y la mayoría reconocía utilizarlo diariamente en la escuela. También influyeron otros factores, como los cambios en las políticas educativas, los cierres por la pandemia y el aumento del ausentismo.

Los efectos que van más allá de las calificaciones

Los investigadores advirtieron que limitar el uso de celulares no resuelve por sí solo los problemas educativos. También señalaron que las computadoras portátiles entregadas por las escuelas pueden convertirse en una vía alternativa para enviar mensajes o navegar por internet durante las clases. A eso se suma el tiempo frente a las pantallas fuera del horario escolar.

Entre las consecuencias que podrían afectar el desempeño aparecen los problemas de sueño, las distracciones y la reducción del tiempo dedicado a las tareas. Por eso, los especialistas plantean que el impacto de los dispositivos no se limita al aula.

Además de las calificaciones, las restricciones podrían favorecer otros aspectos de la vida escolar, como la interacción entre compañeros, la participación en clase y el bienestar de los estudiantes. La reducción del ciberacoso, el fortalecimiento de las habilidades sociales y una mayor conexión entre los chicos también forman parte de los posibles beneficios que todavía necesitan más evidencia científica.

En ese sentido, las prohibiciones representan una medida de implementación relativamente económica que podría contribuir a mejorar el entorno educativo, aunque sus efectos dependerán de cómo se apliquen y de las políticas que acompañen su implementación.