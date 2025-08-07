Corte total y tensión en Puente Pueyrredón entre manifestantes y la policía







Un grupo de manifestantes en contra del plan económico del presidente Javier Milei se cruzó con las fueras de seguridad a la altura de Avellaneda. Hay un corte en Avenida Mitre.

Captura C5N

Grupos de manifestantes que se concentran en el Puente Pueyrredón, a la altura de Avellaneda, vivieron momentos de tensión al enfrentarse con la policía. Se registran cerca de 500 efectivos, según C5N.

Noticia en desarrollo.-

