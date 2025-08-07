Grupos de manifestantes que se concentran en el Puente Pueyrredón, a la altura de Avellaneda, vivieron momentos de tensión al enfrentarse con la policía. Se registran cerca de 500 efectivos, según C5N.
7 de agosto 2025 - 11:09
Corte total y tensión en Puente Pueyrredón entre manifestantes y la policía
Un grupo de manifestantes en contra del plan económico del presidente Javier Milei se cruzó con las fueras de seguridad a la altura de Avellaneda. Hay un corte en Avenida Mitre.
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- policía
- Avellaneda
