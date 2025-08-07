SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de agosto 2025 - 11:09

Corte total y tensión en Puente Pueyrredón entre manifestantes y la policía

Un grupo de manifestantes en contra del plan económico del presidente Javier Milei se cruzó con las fueras de seguridad a la altura de Avellaneda. Hay un corte en Avenida Mitre.

manifestantes puente pueyrredon
Captura C5N

Grupos de manifestantes que se concentran en el Puente Pueyrredón, a la altura de Avellaneda, vivieron momentos de tensión al enfrentarse con la policía. Se registran cerca de 500 efectivos, según C5N.

Informate más

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias